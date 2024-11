“Passioni intense e melanconiche”, da giovedì la personale di pittura dell’artista monrealese Franco Nocera

Appuntamento a palazzo Ziino alle ore 18

PALERMO, 12 novembre – “Passioni intense e melanconiche” è il titolo della mostra dell’artista monrealese Franco Nocera che dal 14 novembre al 27 dicembre sarà possibile visitare a palazzo Ziino. Il vernissage è in programma alle ore 18.

“Le sue opere – come afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo che patrocina l’evento – si collocano in un sapiente erotismo raffigurativo, in cui predominano le figure femminili, corpi immateriali avvolti da desideri e sogni.

Quello di Nocera è lo sguardo di chi scorge l’incorporeo nell’entusiasmo della carne, della rappresentazione della sessualità, un logos ossimorico nel quale la razionalità dell’uomo dialoga con l’istintualità complessa. Una rappresentatività della forma mostrata nel suo sviluppo di sollecitazioni percettive, sfociate in assemblaggi di corpi confinanti.

La poetica dell’artista accentua prevalentemente il linguaggio umanistico ed espressivo attraverso una rappresentazione ironica, drammatica a volte onirica, dichiara ispirazione simbolica. Sono segnali che si traducono dalla memoria, e appaiono come materia ineffabile dell’esistenza. Un dinamismo interiore, una sensibilità che trova i punti di forza nella poesia e nell’affidamento a colori e forme evocative, un rito in una tensione tutta umana, un anelito a colmare la dicotomia tra solitudine e moltitudine.