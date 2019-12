Saldi di fine anno alle stelle: acquisti on line da record!

fumetto di Salvino Caputo



Nessuno, però, potrà mai comprare l’onestà e la dignità con un bonifico bancario

Scoppia il boom degli acquisti on line per i saldi di fine anno in tutti i settori commerciali italiani. Dal panettone ai capi d’abbigliamento, dalle scarpe ai vini, dai libri agli articoli casalinghi, dai telefonini ai personal computer, si sta registrando un business elevatissimo degli acquisti on line nella storia del terzo millennio italiano.

Resto basito e mi chiedo sommessamente: Non eravamo un paese alla frutta, gravato dal più grande debito pubblico tra gli Stati membri degli Stati Uniti d’Europa? Forse il Governo Giallo-Rosso ha infuso una nuova carica di adrenalina e di speranza nel futuro della nostra Italia? Forse gli Italiani avranno metabolizzato e fatta propria la filosofia di Lorenzo dei Medici in tema di futuro? Seneca, mio fidatissimo maestro in compagnia di Leonardo Sciascia, ha risposto ai miei seri interrogativi: Caro discepolo di questo pazzo terzo millennio italiano, non ti angosciare troppo o interrogarti sulle stramberie del tuo secolo, ho argomenti più importanti di cui tu possa occuparti. Volgi la sostanza dei tuoi interrogativi alla sostanza del tuo pensiero, non alla forma statistica degli acquisti on line. Tu, vecchio socialista, conosci a memoria il mercato on line del tuo secolo e conosci i meccanismi esponenziali che lo determinano. Direbbe tuo fratello Pino Daniele, “E’ tutto solo fumo e niente più”; la tua e nostra Italia è spogliata, nuda, in balia di un effetto domino europeo che la relegherà all’ultimo posto in classifica tra gli stati europei, malgrado sia la terza potenza economica di questa Europa che si sta consegnando alla Cina e ai Russi.

Vinceranno i Sovranisti e le nuove Dittature mondiali! La tua Sinistra si è oltremodo dimagrita e autoflagellata, non c’è via di uscita per approdare a nuovi orizzonti. Le tue innocenti “Sardine” potranno essere l’impennata del cavallo incazzato che in tante regioni italiane supererà ostacoli e gabbie ed affermerà un primato politico in assoluto; l’Europa è “Pesce-Cani e Coccodrilli”. Mi suggerisce Sciascia su Andromeda: “Figlio mio, ci libereremo dal gattopardismo, dai quaquaraquà e dai clan mafiosi, ma soccomberemo implacabilmente al nuovo “Capitalismo Planetario”; quando incontrerai i tuoi amici scrittori negli eventi letterari che ami organizzare, riferisci che c’è una sola alternativa alla nostra sconfitta “Rivoluzione alla Che Guevara”. Tutto il resto è stoccafisso e stagnazione! In ogni caso ricorda agli Italiani che l’onestà e la dignità di uomini e donne non si possono acquistare online sulle reti telematiche e sul Web”.

