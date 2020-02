Stiamo ballando la tarantella e la gente sproloquia scienza

fumetto di Salvino Caputo



A fine luglio 2020 raccoglieremo i cocci ed i consuntivi di un virus biforcuto, controverso, dannoso alla salute ed all’economia mondiale. Nelle more ascoltiamo gli esperti di virologia che navigano da lunghissimi anni in questo ramo delicato dell’infettivologia e dell’epidemiologia mondiale.

Questo Corona Virus sta destabilizzando il nostro pianeta Terra oltre ogni misura logica e scientifica. Si congiura dappertutto e si alimentano gravi sospetti sulla diffusione del virus ad opera di laboratori chimici pilotati da super potenze mondiali. Se soltanto ci soffermassimo ad esaminare le condizioni climatiche del nostro pianeta Terra alla frutta, dismetteremmo di apparire sui social network per esprimere minuscoli pareri, senza fondamento scientifico, irrisori, incompetenti a fronte di una materia delicatissima quale l’infettivologia e la pericolosità di certi virus maledetti che hanno sempre infestato la nostra terra, dalla Peste alla malaria, dal Colera al virus dell’HIV.

Scriveva il grande Pino Daniele: “Fermati un momento e dimmi dove vai! Io vado contro vento e so che non mi raggiungerai. Non mi scocciare con i tuoi discorsi intellettuali senza onestà; non mi scocciare più, tanto muori pure tu! A che serve stare incazzati tutta la santa giornata?” Informiamoci, seguiamo le notizie attendibili, le direttive dei sindaci e del Governo, dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) le riviste scientifiche più autorevoli come The Lancet.Com ed i consigli dei nostri medici specialisti che vi cureranno con grande professionalità a domicilio o negli ospedali pubblici, se beccherete il virus. Non avrei voluto scrivere questo odierno articolo dopo la magica favola di Mimì il tabaccaio più famoso di Monreale, ma il dovere d’informare e rasserenare sul clima infernale che si è creato a proposito del corona virus, mi ha spinto e motivato a darvi piccole dosi di serenità a fronte dell’inferno che caratterizza la nostra vita in queste tristi giornate di paura e disperazione.

