È tempo di responsabilità e resistenza

fumetto di Salvino Caputo



E’ stato bello sognare in questi anni, pilotati dai grandi gruppi finanziari che ci promettevano il Paradiso nel nostro Pianeta Terra. Tutti a fare il tifo per il nuovo corso mondiale governato da lobby e mercati spudoratamente in malafede. Siamo stati vittime di un’utopia folle e senza attributi fondamentali e indispensabili per l’approdo al fasullo sogno americano ed europeo.

Ci promettevano una nuova stagione di benessere economico, pregna di risorse ed investimenti nell’industria, nell’artigianato, nella sanità, nella scuola e nell’occupazione giovanile, nei mutui da contrarre con le banche per l’acquisto di una casa o di un capannone a fini produttivi industriali. Ci hanno promesso mare e monti in tema di solidarietà sociale, di accesso agevolato alla pensione, di asili nido, di risanamento di un territorio degradato, di un sistema di trasporti antiquato, di un inquinamento climatico, elettro-magnetico che ci manderà tutti sordi al nostro creatore. Hanno propinato paradigmi e deontologia sulla raccolta differenziata, sul pericolo d’inquinamento dei nostri mari e della fauna ittica, a causa della plastica. Ci hanno imbottito di tutto e di più, per continuare imperterriti il gioco dell’oca selvaggia ed impietosa, dove ogni cittadino paga con la vita. Si sono scatenati con la guerra dello Spread e del Commercio Mondiale, sostenuti da agenzie di rating pronte a sostenere e salire sul carro dei vincitori. Hanno devastato i marchi DOP, DOC, DOCG, clonando spudoratamente i prodotti ed i manufatti di altri stati. Hanno imposto dazi, barriere insormontabili e penalità finanziarie abnormi nel sistema di cooperazione mondiale. Hanno creato divisioni e separazioni tra Stati Membri di una grande Comunità Internazionale. Hanno edificato nuovi muri e barriere per dividerci e sabotare le norme istituzionali che regolavano la politica degli Stati Sovrani.

Hanno meschinamente rilanciato l’odio razziale ed il colore della pelle, per ghettizzare e sfruttare inverosimilmente i nuovi schiavi del terzo millennio. Hanno ricreato Sodoma e Gomorra, la nuova Torre di Babele per isolarci in stretti confini geografici e lasciarci a pregare il nostro Padre Celeste per uscire da questo pantano. Dulcis in fundo è arrivato il COVID-19 e la pandemia virale più nefasta di questo terzo millennio! Adesso, solo adesso si approda alla solidarietà mondiale! E’ tempo di responsabilità e resistenza, annotando nei nostri taccuini i nemici della convivenza pacifica e solidarietà dei popoli e dei regimi mondiali responsabili. Sconfiggeremo il maledetto virus entro luglio prossimo e faremo i conti con la Germania e l’Olanda sul tema “Stati Uniti d’Europa”. Copyright ©By Salvino Caputo