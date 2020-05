L’essenziale sarà la nuova filosofia spirituale del terzo millennio

fumetto di Salvino Caputo



Questo pazzo mondo continua la sua folle corsa per arricchire i soliti noti tra i potenti del nostro Pianeta Terra al collasso! Bravo Bill Gates, nuovo dirigente dell’OMS degli Stati Americani. Esporta il tuo vaccino anti Covid-19 in tutto il pianeta Terra in ginocchio e beccati miliardi di dollari, pur sapendo che il tuo è un rimedio temporaneo sul fronte della pandemia globale da Corona-Virus-Covid-19 disobbediente.

Non sarò mai un esule presso un altro Stato di questa Europa malandrina, amo l’Italia, la cultura ed il patrimonio artistico, paesaggistico, architettonico italiano; amo la Sicilia in primis, perché la considero la mia alma madre e non mi allontanerei mai dal suo fiato, dal suo calore e dal suo infinito tepore. Oggi voglio omaggiare un grande fotografo-reporter brasiliano, esule a Parigi per sfuggire al totalitarismo dittatoriale del Brasile. Sebastiano Salgado si batte disperatamente, quotidianamente, per salvare gli Indigeni dell’Amazzonia da un sicuro genocidio che si sta verificando in tempi di pandemia mondiale e di corona-virus, tra gli indigeni brasiliani e le loro comunità, a) per l’alto rischio che corrono a causa di difese immunitarie più basse e b) per il totale isolamento, maledetto, in luoghi remoti, che non consentono un accesso alle strutture sanitarie. L’appello di Salgado è stato condiviso da 50.000 persone con la loro firma indelebile; voglio ricordare tra i firmatari Norman Foster, Meryl Streep e Pedro Almodovar. Mi auguro di cuore che il Presidente Jair Bolsonaro s’illuminerà d’immenso. Sebastiano Salgado ha scritto una pagina toccante sulla pandemia, pubblicata dai maggiori quotidiani francesi ed inglesi: Sebastiano afferma che questo COVID-19 ibrido, insegnerà al mondo intero la nuova filosofia di pensiero spirituale, universale, ovvero “L’Essenziale”.

Mi sono chiesto dopo tanti anni di consumismo, frattaglie, falsi valori, veicolati da un capitalismo senza cuore, cosa fosse davvero l’essenziale nella vita di noi poveri esseri umani. Ho risposto con franchezza al mio cuore ballerino: Esiste una nobile arte di lasciare andare certi percorsi ripetitivi, inutili e materiali; la vera saggezza dovrebbe consistere nell’eliminazione del non essenziale.

L’Essenziale è l’amore, la famiglia, i figli, il rispetto verso tutte le creature dell’universo, la solidarietà, la giusta misura a tavola, la spiritualità e l’amore infinito verso il nostro Padre Celeste, Gesù di Nazareth, la mutualità e la condivisione dei dolori e sofferenze altrui, la frugalità, il mangiare per vivere e non viceversa, il vestire per coprirsi e non per fare passerelle, lo studio e non l’ignavia, la responsabilità ed il piacere di vivere questa vita meravigliosa, unica, che il buon Dio ci ha omaggiata. L’unico vero benessere è la pace a 360 gradi.

Copyright © By Salvino Caputo