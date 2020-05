Dopo la conferenza di Jalta del 1945 nascerà nel 2045 la nuova Europa

fumetto di Salvino Caputo



L’articolo odierno ha incrociato una quartina del celebre Nostradamus che ha sempre previsto il futuro in Politica e nella successione dei Pontefici. Nel 1945, dopo la sconfitta della Germania Nazista, s’incontrarono a Jalta (Crimea) Churchill, Roosevelt e Stalin per la creazione di un sistema di pace mondiale.

A Jalta, America, Russia ed Inghilterra si divisero il mondo ed hanno segnato duramente la storia dei nostri destini politici, economici e finanziari. Sul finire degli anni ‘60 comparve il nome della Cina, nelle vesti di quarta potenza politica mondiale. Nel 2020 siamo in una fase pericolosa di stallo nella politica degli Stati Uniti d’Europa a causa del tentativo tedesco, dopo la Brexit dell’Inghilterra, di monopolizzare con Olanda, Austria, Svezia, una nuova fase politica europea a discapito dell’Italia, Spagna e Grecia. I tedeschi stanno prendendo una solenne cantonata e ne pagheranno le conseguenze. I prossimi 25 anni della storia politica mondiale, saranno anni di sbandamento e confusione! Assisteremo alla storia infinita del caos primordiale che imperava nella ionosfera terrestre. La Cina continuerà la sua instancabile progressione nella leadership mondiale degli Stati più competitivi del Pianeta Terra e metterà in ginocchio gli Stati Uniti d’America. Nella primavera del 2045, quartina di Nostradamus, una rondine italiana annunzierà la “Primavera dei Popoli”.

Un grande condottiero italiano guiderà i nuovi Stati Uniti Europei e riporterà la nostra Italia al top delle classifiche mondiali. Nostradamus non cita nome e cognome del condottiero italiano, si limita soltanto a citare le iniziali C. e D. lasciando i suoi lettori nel dubbio dell’interpretazione. Roma, secondo la quartina del nostro, ritornerà al suo glorioso passato di splendore. La nostra Sicilia uscirà dal gattopardismo e ritornerà ad essere il più grande granaio europeo. La classe politica italiana ed europea saranno spazzate via dal nuovo Governo Illuminato, unitamente a tante istituzioni pletoriche e dannose. Secondo Nostradamus, il nuovo mondo sarà un mondo di pace, senza inquinamenti, senza batteri e virus, senza consumismo e capitalismo, senza sfruttamento, senza odi razziali. Nel 2045 si vivrà d’arte, cultura, scienza e non ci sarà più la maledetta suddivisione in classi sociali. Non moriranno più bambini nati sotto un accento sbagliato, perché trionferà l’amore e la pace, l’uguaglianza e la solidarietà. L’unica nota stonata sarà l’appuntamento con la moira dei nostri destini. Si vivrà fino a 120 anni e si farà l’amore fino a 90.

Copyright © By Salvino Caputo