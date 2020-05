L’identità del genere maschile e femminile si arrende al genere neutro

fumetto di Salvino Caputo



Sarà il genere rigorosamente neutro a declinare il prossimo futuro della società del terzo millennio. Esiste di fatto una competizione esasperata tra uomo e donna, alla disperata ricerca della bellezza in assoluto. I nostri ragazzi e le nostre ragazze competono quotidianamente per apparire e mostrarsi bellissimi.

C’è un ricorso frenetico senza sosta alla chirurgia estetica, per ritoccarsi il naso, il seno, le labbra, l’addome, le guance, le orecchie, le cosce, il sedere e i piedi. Paradossalmente e meno male, nessuno ricorre alla neurochirurgia per ritoccarsi il cervello. Alla fine di questo agone sciagurato tra maschi e femmine, trionferà la nuova “Creatura Neutra” del terzo millennio. Tra stupore e sbigottimento, mi sono deliziato con Porta a Porta in onda alle ore 24 su RAI 1 del 27 maggio scorso, su questa sfida dei generi maschili e femminili, condotta professionalmente da Bruno Vespa, divertito e sospeso tra la grassa risata ed il vano tentativo di darsi un pugno nella capoccia. L’esigenza di apparire fichissimi è la condicio sine qua non si può fare a meno del percorso, lungo il traguardo del genere neutro. Ad un certo punto focale della trasmissione, mi sono scompisciato per le risate ed ilarità che mi hanno provocato certi interventi nello studio RAI.

Riflettendo seriamente mi chiedevo: Non conosciamo ancora la curva evolutiva del COVID-19 e della pandemia che ha messo in ginocchio l’economia mondiale; non sappiamo ancora se ci sarà l’esigenza inderogabile di un vaccino o di altre cure, siamo tutti a debita distanza, indossando guanti e mascherine, andremo tutti al mare a mostrare le chiappe chiare per abbronzarci e rigenerarci attraverso un bagno salvifico in acqua salata, e parliamo del Trionfo del Genere Neutro nella nostra società. Secondo il mio piccolo punto di vista, nell’infinita variazione totale di tutti i punti di vista, non prevarrà nessun genere nella società del tempo che verrà. Chi vorrà apparire fichissimo, dovrà trovare euro sufficienti per la scalata dei suoi desideri, bussando in famiglia o magari al governo in carica di una nuova era politica. Consiglio umilmente al genere femminile e maschile della nostra povera Italia, di continuare a recitare il sesso e le performance connesse, secondo le antiche tradizioni di famiglia! Nel merito di apparire fichissimi, consiglio ai giovani di abbuffarsi fino a settembre dei nostri fichi nostrani, specialmente di fichi messinesi e di maschere di cetriolo da spalmare su tutto il corpo. In ogni caso, se nel futuro prossimo chiederete ad un rospo che cosa sia la vera bellezza, vi risponderà, senza esitare, che è la femmina del rospo.