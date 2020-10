In primavera 2021 arriveranno i Titani ed il nuovo museo multimediale

fumetto di Salvino Caputo



Non mi stancherò mai di chinar la fronte al Massimo Fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. Grazie Alessandro Manzoni per questo componimento e ode del 1821 e per l’intensità lirica delle sue strofe.

Carissimo Manzoni in questa ode titolata “5 Maggio” hai fatto uno chapeau infinito al grande Napoleone Bonaparte e mi hai lasciato senza fiato, quando a 15 anni frequentavo il ginnasio e le tue odi s’imprimevano nella memoria eterna degli scolari, per resistere nel tempo della loro vita futura. Apprendo in data recente di questo ottobre 2020, che nella mia città natale, Monreale chiaroscurale e senza frontiere, arriveranno i Titani ed il Nuovo Museo multimediale che saprà creare emozioni tra i suoi visitatori e sfrutterà la tecnologia più avanzata per interagire con il pubblico e proporre un’esperienza di cultura innovativa, attraverso nuovi linguaggi.

Me la godo alla grande questa iniziativa di alto profilo al servizio della cultura e di un marketing nuovo e proficuo. Procediamo per gradi narrativi e ripartiamo dal titolo del mio articolo: Nella primavera del 2021 arriveranno i Titani figli di Urano e Gea, forze primordiali del Cosmo, prima del Piano Regolatore operato dai nuovi Dei dell’Olimpo pagano. In sintesi, i Titani del 2021 saranno i nuovi vaccini anticovid-19 che metteranno la parola fine alla maledetta pandemia universale. Ritornando a parlare del Museo Multimediale Monrealese che sarà allocato presso il prestigioso nostro Complesso Monumentale Guglielmo II, c’è già disponibile la somma di 2,2 milioni di euro concessi dalla Regione Siciliana per le opere di completamento del museo.

Dalle Alpi al monte Caputo, Musumeci Presidente della Regione Siciliana continua a coccolare Monreale senza se e senza ma. Avere progettato un Museo Virtuale e Multimediale che si spinge al di là della semplice collezione, grazie ad inediti strumenti multimediali e nuove forme di comunicazione interattiva, è senz’altro ed indiscutibilmente opera meritoria per il Governo Monrealese, ma per valorizzare il nostro territorio occorrerà creare nuovi attrattori turistici e culturali, altrimenti si rischia di scivolare nel puro onanismo progettuale, dissipando denaro pubblico. Non mi stancherò mai di pensare positivo e credere fermamente in un futuro dove anche nella mia città possa affermarsi un nuovo illuminismo, una nuova sensibilità verso la cultura e l’informazione. L’occupazione giovanile ed il rilancio della nostra economia potranno garantire una nuova ripresa in tutto il territorio nazionale, se chi ci governa saprà operare la svolta che aspettiamo da 30 anni.

Copyright ©By Salvino Caputo