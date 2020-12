Se scaglierete pietre a Natale romperete anche… quelle dell’albero

fumetto di Salvino Caputo



Scagliare la prima pietra è un atto di estrema responsabilità. Nel mio Libro Vangelo Secondo Salvino, Gesù di Nazareth difende la donna adultera che stava per essere lapidata, utilizzando un semplice interrogativo e rivolgendosi alla folla facinorosa, esclama: Chi di voi è senza peccato, scagli contro la prima pietra.

Nel 2020 il messaggio di Gesù è attuale e merita una profonda riflessione sull’utilizzo delle parole da parte dei cittadini in merito ai provvedimenti giuridici adottati dal Governo Nazionale per le festività del Santo Natale e di fine Anno 2020. L’Europa responsabile ha adottato misure estreme contro i mali estremi causati dalla pandemia da Covid-19. Per le festività ci sarà il coprifuoco totale! Usare le parole dure in senso metaforico equivale a scagliare pietre. Diceva il mio Maestro Leonardo Sciascia: “Le Parole sono pietre che scodinzolano la coda come i Tacchini ed i Pavoni innamorati della propria immagine e del proprio look, come il mitico Narciso, affetto da un grave disturbo della personalità. Le Parole sono Pietre, macigni che capovolgono le verità scientifiche, senza misura e proporzione, solo per l’egoismo di chi gode ad apparire o di chi si ostina a difendere gli interessi privati del proprio orticello”.

Mi auguro per il bene e la salute di tutti i fratelli e le sorelle del nostro pianeta, che alla fine di questo film usciremo in maggioranza indenni e più speranzosi verso il futuro prossimo. Ottimisticamente penso che ritorneremo ad una sana normalità. Nelle more, restiamo al calduccio nelle nostre case e non lasciamoci tentare dalle sfide antisistema. Questo nostro Governo Giallo-Rosso che personalmente non condivido su temi delicati quali la Politica Estera, il MES, la Scuola, la Sanità pubblica, almeno in tema di lockdown sta attenendosi ai parametri europei, forse a malincuore o per obbligo di nobiltà politica.

In parole povere, trascorriamo queste feste natalizie ringraziando il buon Dio di esserci ed esistere. Se, viceversa, qualcuno vorrà continuare a scagliare pietre, ricordi che romperà anche le palle dell’albero maestro di questa vita tumultuosa ed in balia di nuove dittature ed autoritarismi.

COPYRIGHT © BY SALVINO CAPUTO