La Bisbetica Domata e la metafora della politica italiana al bivio

fumetto di Salvino Caputo



Debbo ringraziare Enzo Ganci Direttore di Monreale News.it per il coraggio ed il senso infinito del suo universo tematico in tema di libertà di Stampa, in un’Italietta dove il copyright sull’informazione politica, lo detengono quattro testate giornalistiche nazionali che portano acqua al mulino dei loro padroni.

Codificare un articolo sul futuro della Politica Italiana sotto l’egida del Prof. Mario Draghi, implica esposizione per un quotidiano online in una realtà geografica devastata dal clientelismo e dalla sudditanza ai nuovi partiti politici, sopravvissuti al post ideologico del terzo millennio. Nella qualità di Opinionista di Monreale News.it ho scritto sabato 6 febbraio un articolo sulla Riscossa di Mario Draghi ed il suo coraggioso tentativo di dare vita ad un nuovo Governo Italiano, per uscire dallo stallo del Conte ter. Mi sono beccato commenti su Monreale, News Facebook da parte di donne astiose, che dietro falsi profili hanno espresso la loro disistima vs Mario Draghi, calunniandolo di brutto. Ho fatto la mia riflessione razionale e mi sono detto: Sarà compito della Polizia Postale, cui ho segnalato i commenti, perseguire questi profili. Tutto sommato, dopo una amara tazza di caffè, sono ritornato sereno e pronto ad affrontare il mio ruolo di opinionista. Nell’odierna giornata di lunedì 8 Febbraio 2021 persevererò nei miei convincimenti in politica e nelle mie convinzioni antropologiche sul Sud della nostra penisola ed il Gattopardismo che impera indisturbato, direbbe il mio sublime Maestro Leonardo Sciascia.



Oggi ho titolato il mio articolo “La Bisbetica domata e la Metafora della Politica Italiana”. La Bisbetica Domata è una commedia del mitico William Shakespeare, ambientata dal grande commediografo inglese, nel tempo che verrà e nell’Italietta del nostro Sud. La Satira e l’Humor di Shakespeare fanno scompisciare e ridicolizzano l’opportunismo ed il qualunquismo dei personaggi protagonisti. Invito i miei pochi lettori a scaricarla in versione PDF e scompisciarsi, riflettendo seriamente sul futuro della politica italiana che ci aspetterebbe, se prevalessero ancora gattopardismi, movimenti forcaioli di eredità borbonica, qualunquismi e pietismi indecorosi. Penso che gli ultimi della piramide sociale del nostro Sud in discesa libera, accarezzino un sogno possibile e duraturo, basato sull’equa distribuzione della ricchezza lobbista, pari diritti di cittadinanza con il Nord industriale egoista, pari dignità, diritti e rispetto della carta europea dei diritti fondamentali su cui si fonda l’Unione Europea, ovvero, dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, giustizia e sicurezza per i cittadini, basata sulla Democrazia e lo Stato di Diritto.

COPYRIGHT ©BY SALVINO CAPUTO