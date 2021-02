Nella nostra Italia al bivio ci vuole Robin Hood per difendere i poveri

fumetto di Salvino Caputo



Soltanto Robin Hood, mitica volpe furba e simpatica, in compagnia della sua scalmanatissima banda di amici, ultimi nella piramide sociale, potrebbero difendere i poveri e gli oppressi da tutti i governi che si alterneranno negli Stati Uniti d’Europa, dall’Inghilterra alla Francia, dalla Germania alla nostra povera Italia, nel tempo che verrà, se ci sarà ancora questo piccolo mondo al capolinea.

La storia della nostra umanità, un mistero criptato nel benedetto buco nero della teoria evoluzionistica ed dell’antropologia storica, ha offuscato la prospettiva di principi, imperatori, regnanti, tiranni, che si sono succeduti in sequenza cronologica nell’arco dell’intera nostra storia universale. Bando al Paganesimo ed a tutti i Medioevi barbarici, a partire dal primo secolo dopo Cristo si originarono ventuno secoli di storia viva, inoppugnabile, documentata e falsificata da storici illustri, archeologi, antropologi, culturologi e scienziati della fisica quantistica.

Robin Hood, altro che Mister Draghi, operò il miracolo economico in un’Inghilterra reazionaria ed eternamente perfida Albione, che aveva ridotto i poveri della piramide sociale inglese, in poverissimi, disperati e senza prospettive di futuro.

Robin Hood non è una favola di fantasia, ma è il mitico personaggio di una storia vera, che tanti Inglesi della Londra chic e sfarzosa, in fuori uscita dall’Europa con la Brexit, preferiscono snobbare e dimenticare.

Rubare e depredare i ricchi opulenti per sfamare i poveri, è una questione attualissima che in soldoni equivale alla madre di tutte le riforme della nostra Italia del 2021, ovvero la grande caccia ai grandi evasori fiscali, ai paradisi fiscali ed al maledetto business mondiale che regna sovrano, grazie alla complicità dei governicchi mondiali. Non sarà mai il Riformismo liberale e socialista, ad invertire questa rotta di navigazione mondiale. Se, nel fuoco di questo braciere, provassimo ad immaginare la regia ed i poteri occulti, che hanno imbracato le nuove dittature mondiali prossime a governare l’intero pianeta, capiremmo tante verità sui virus e le pandemie.

Purtroppo, questa è tutta un’altra storia dove a pensare male consola il nostro spirito e la nostra capacità residua d’immaginazione. Sarò e resterò sempre un eretico che sfiderà sempre tutti i tribunali d’inquisizione e la presa per i fondelli. Adoro i diseredati e Robin Hood resterà sempre il mio eroe preferito. Se fossi Robin Hood, sceglierei come compagno al mio fianco Enzo Ganci, nelle vesti di Fra' Tac e del suo inossidabile bastone. Sceglierei al mio fianco i miei figli adottivi e le donne coraggiose ed intrepide come la Pulzella francese, Eva Kant e tutte le più intrepide donne del nostro pianeta.

COPYRIGHT ©BY SALVINO CAPUTO