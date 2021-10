Lo scandalo del cimitero dei Rotoli invaso dai cinghiali pone serie riflessioni

fumetto di Salvino Caputo



Restano ancora 800 i feretri in attesa di una degna sepoltura, dopo le invasioni dei cinghiali divoratori che si erano accaniti sulle salme, in attesa di tumulazione. Nelle more è saltato l’accordo tra il Comune di Palermo e l’Esercito, al fine di frenare l’emergenza cimiteriale.

L’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala, ha riferito ufficialmente che l’accordo con l’Esercito utile per scavare nei campi d’inumazione al cimitero dei Rotoli, è saltato perché il Comune di Palermo non può sostenere il costo dell’iniziativa; in ogni caso l’emergenza dei cimiteri in Sicilia, pone serie riflessioni ed interrogativi drammatici sul futuro delle sepolture nei vecchi cimiteri, istituiti con il famoso e storico Editto di Saint Cloud ovvero Decreto Imperiale sulle Sepolture, emanato da Napoleone il 12 Giugno 1804.

Il Decreto raccoglieva organicamente in due corpi legislativi, tutte le vecchie e frammentarie norme sui Cimiteri. La domanda che viene spontanea, nell’ambito di cimiteri del futuro, è semplice ed esistenziale: Con l’aumento smisurato della popolazione mondiale, difficilmente i cimiteri avranno un futuro! Resterà la sana alternativa storica della Cremazione praticata fin dai lontanissimi tempi del Paganesimo e del Medio-Evo barbarico. Principi, Eroi, Re, venivano arsi su di una Pira con un solenne rito funebre che alla fine del film, spargeva al vento le ceneri degli eroi e degli uomini illustri.

Nelle more del tempo che verrà, i proprietari di Cappelle Gentilizie o Private continueranno a stipare nelle loro cappelle, le urne funerarie contenenti le sacre ceneri del loro congiunto. Può darsi che nel prossimo futuro, l’alternativa ai cimiteri sarà una capsula spaziale che depositerà negli Universi Paralleli, i defunti e le loro ceneri. A questo punto della codifica del mio articolo odierno, vorrei brindare alla vita con una coppa di champagne e mettere in soffitta i pensieri lugubri, legati alla fine di questo meraviglioso viaggio di solo andata sul Pianeta Terra. Direbbe Mike Bongiorno: Allegria, Allegria, Allegria! Ornella Vanoni canterebbe: Tristezza, per favore vai via; non aver la mania di abitare con me! Pino Daniele, replicherebbe: Carissimo Gesù, se vuoi sapere il mio pensiero, questa nostra vita, il Pianeta Terra e la Luna, sono solo fumo e niente più.

COPYRIGHT©BY SALVINO CAPUTO