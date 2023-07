Angelo Marceca, un amministratore serio, attento e lungimirante

fumetto di Stefano Gorgone



La sua era una politica fondata sul dialogo, sul confronto serio e costruttivo

MONREALE, 6 luglio – Angelo Marceca è stato un amministratore serio, attento e lungimirante. Nei momenti più difficili della vita politica della nostra città sapeva assumersi le proprie responsabilità e guidare con fermezza ed autorevolezza il partito della Democrazia Cristiana di cui era capogruppo.

Mi viene naturale associare la sua vita e il suo pensiero a quelli di Enzo Galati ed Enzo Giangreco, tre amici inseparabili che in ruoli diversi negli anni 80/90 indicavano la strada da seguire per il rilancio della vita economica ed amministrativa di Monreale. La sua formazione affondava le radici nel cattolicesimo democratico di don Luigi Sturzo ed i suoi riferimenti politici erano Piersanti e Sergio Mattarella, apprezzati per il loro modo di fare politica, fondata sul dialogo, sul confronto serio e costruttivo. Mi associo al dolore dei tanti amici che gli hanno voluto bene e formulo sentite condoglianze ai familiari tutti.