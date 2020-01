Formazione professionale, al via i corsi organizzati da Euromadonie

Sono quelli di panificatore/pizzaiolo ed operatore del benessere/estetista

MONREALE, 12 gennaio –Al via il reclutamento scolastico per l’anno 2020-2021 dell’ente di formazione Euromadonie che ha sede a Monreale in via Carmine 56 e presenta la sua offerta formativa per il prossimo anno scolastico.

Si tratta di due corsi inediti sul territorio: “Operatore della trasformazione agroalimentare con indirizzo pizzaiolo”, una novità assoluta a Monreale; e operatore del benessere, a indirizzo estetica. I corsi sono rivolti ai giovani di età compresa fra 14 e 17 anni in obbligo formativo. Al termine del percorso triennale, gli studenti acquisiranno la qualifica di estetista e pizzaiolo. Entrambi i corsi si svolgeranno nella sede del quartiere “Carmine” anche per quel che riguarda le discipline professionalizzanti, in apposite aule allestite per le attività legate alla professione di estetista e pizzaiolo. La formazione teorica con le materie di base, dunque, si intervallerà con l’attività formativa pratica, in sede.

Il corso di pizzaiolo/panificatore, in modo particolare, sarà diretto e coordinato dal noto World masterchef panificatore/pizzaiolo Gianmichele Messina componente della Nip (Nazionale italiana pizzaioli) .

Le attività legate ai due corsi saranno presentate durante l’Open day del 21 gennaio 2020 nella sede di via Carmine, a partire dalle 11, e fino alle 18. L’orientamento è diretto ai giovani e alle famiglie interessate e prevede dimostrazione di trucco e makeup e di altre attività legate al corso di estetica e la realizzazione di pizzette e di altre forme di panificazione , sotto la supervisione del world masterchef Messina, che potranno essere degustate da tutti i partecipanti.

Il Presidente di Euromadonie, Antonino Placenti, rende noto inoltre che durante l’OPEN DAY di giorno 21 e comunque fino al 31 gennaio, i genitori dei ragazzi interessati all’iscrizione ai suddetti corsi potranno contare sull’assistenza della segreteria didattica di EUROMADONIE per esplicitare tutte le operazioni che devono essere espletate on-line con i PC.