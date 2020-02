Gli studenti della Morvillo a lezione di tutela dell’ambiente con i carabinieri

Al centro dell’incontro la raccolta differenziata

MONREALE, 14 febbraio – Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Monreale e i carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura hanno svolto un incontro sul tema “Legalità e ambiente” con i ragazzi della scuola media dell’istituto comprensivo “Francesca Morvillo” di Monreale.

I militari, dopo aver illustrato ai ragazzi le diverse attività che l’Arma con le sue specialità svolge a tutela dell’ambiente e nel contrasto agli illeciti di natura ambientale, hanno spiegato ai giovani le conseguenze disastrose che i cattivi comportamenti dei cittadini hanno sull’ambiente, su ognuno di noi e sul territorio, sensibilizzandoli a farsi promotori di una cultura di rispetto dell’ambiente a cominciare dai comportamenti quotidiani non solo dei più piccoli ma anche degli adulti.

Nel corso dell’incontro i carabinieri hanno anche sottolineato l’importanza della differenziazione e fornito le indicazioni necessarie per un corretto recupero dei rifiuti, omaggiando gli studenti dell’opuscolo “Differenziamoci”, realizzato dal Comando Generale dell’Arma e contenente i consigli utili per un comportamento rispettoso dell’ambiente.

All’incontro hanno assistito circa 150 ragazzi, unitamente alle loro insegnanti ed alla preside dell’istituto Francesca Giammona, mostrando enorme interesse per la materia e sensibilità al tema e porgendo molte domande ai carabinieri.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito di un progetto dedicato al rispetto dell’ambiente portato avanti sinergicamente dall’Istituto Morvillo e dall’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del quale, nelle prossime settimane, saranno realizzate ulteriori iniziative che coinvolgeranno i ragazzi a fianco dei Carabinieri della Compagnia di Monreale e dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo.

L’iniziativa si incardina in una più ampia strategia portata avanti in tutta la Provincia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo che, affiancandosi alle attività di contrasto degli illeciti in materia ambientale e della criminalità organizzata svolte dall’Arma, è finalizzata alla sensibilizzazione dei più giovani sul tema ”Legalità e Ambiente”, nella consapevolezza della centralità del tema che coinvolge il presente e il futuro del territorio, la legalità ed il contrasto al crimine organizzato.