Oltre la didattica, al liceo Basile partono gli ''sportelli informativi a distanza''

Articoli e file multimediali per studenti, famiglie e tutto il personale scolastico

MONREALE, 15 aprile – Un passo in avanti dunque, oltre la semplice didattica a distanza, quello compiuto dal liceo Basile-D'Aleo che, attraverso l'attivazione di veri e propri "sportelli d'informazione", intende fornire non solo ai propri alunni, ma anche alle famiglie e più in generale a tutto l'ecosistema scolastico, un'informazione costantemente aggiornata sul corretto modo di affrontare questo momento storico, sia dal punto di vista mentale che fisico.

Nient'altro che dei portali, facilmente consultabili da tutti sulla bacheca Argo (e al cui lancio definitivo ha contribuito la presente solerzia dei docenti dell'istituto) costantemente aggiornati con nuovi articoli, file multimediali come video e altro materiale. Al momento due sono gli sportelli attualmente attivi, "Mens Sana in Corpore Sano" curato dalle professoresse Intravaia, Ferreri e Castronovo, focalizzato sulla tematica Ambiente e Salute e con al proprio interno già presente materiale in merito a "Salute Mentale: Come affrontare lo stress da coronavirus? -Dalla storia delle epidemie virali del passato alla nuova pandemia COVID 19. Conoscenza e comportamento - Alimentazione e Movimento"; e Scienze Motorie e Sportive in continua attività... anche in rete a cura delle professoresse Zarcone e Castronovo con materiale su "Prevenzione e benessere attraverso il movimento durante la lunga permanenza a casa - Alcuni esercizi di base per il mantenimento del vigore muscolare, secondo le correnti metodologiche di tendenza - Consigli pratici per mantenersi attivi e coinvolgere tutta la famiglia". Coordinatrice degli sportelli a distanza è la docente Gigliola Genovese.