Istruzione a distanza, il Comune studia come potenziare la rete wi-fi per gli studenti

L’iniziativa volta a garantire la connessione ai bambini appartenenti a nuclei familiari in difficoltà

MONREALE, 3 aprile – Su invito della scuola Veneziano-Novelli, il comune procederà allo studio di un progetto per creare su una più ampia fetta del territorio comunale, una rete wifi libera e illimitata per studenti e docenti.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale é quello di venire incontro alle esigenze del mondo della scuola ed in particolare di chi fa parte di nuclei familiari in difficoltà, per fare in modo che possano svolgere le attività didattiche senza problemi restando a casa. Lo hanno concordato oggi pomeriggio il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla pubblica Istruzione Rosanna Giannetto , che hanno dato disposizione ai tecnici del comune di verificare la possibilità di creare al più presto le condizioni per realizzare il progetto.

“Grazie alla tecnologia - ha dichiarato - il sindaco Arcidiacono - i ragazzi potranno restare tranquillamente a casa e approfittarne per fare ricerche e visitare siti di grande interesse culturale . Quindi raccomando ancora una volta- retate a casa - insieme c’è la faremo “.

L’amministrazione Arcidiacono nello stesso tempo ha raccolto un appello lanciato da alcuni dirigenti scolastici, portando avanti un ulteriore gesto di solidarietà per dare la possibilità di frequentare le video lezioni. “L’iniziativa - hanno dichiaratoil sindaco Arcidiacono e l’assessore Giannetto - é volta a garantire il diritto allo studio a tutti e soprattutto a chi appartiene alle fasce sociali più deboli“.