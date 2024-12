Il ricordo di Carlo Giannetto, anima storica della pallavolo monrealese

La figura del compianto istruttore di volley è stata commemorata ieri alla scuola Morvillo

MONREALE, 22 dicembre - Una mattinata di emozioni, sport e ricordi ha segnato la finale della coppa “Carlo Giannetto”, organizzata dal comitato territoriale della Federvolley.

La manifestazione, che si è tenuta nella palestra della scujola “Francesca Morvillo”, ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali, sportive e della comunità locale, unite per rendere omaggio alla figura del compianto Carlo Giannetto, un pilastro della pallavolo siciliana e un esempio di dedizione e passione per lo sport.

Carlo Giannetto ha dedicato oltre cinquant’anni alla promozione della pallavolo, lasciando un segno indelebile nella comunità sportiva. Fondatore di diverse realtà sportive, tra cui la ASD New Gi.Ca. Sport Monreale, Giannetto ha sempre creduto nel potere dello sport come strumento di crescita umana e sociale. La presidente della società, Rosanna Giannetto, figlia del compianto professore, ha ricordato con emozione il padre:

“La Coppa Giannetto non è solo un torneo, ma il simbolo di una passione che ha attraversato una vita intera. Mio padre credeva fermamente nei valori dello sport, come rispetto, sacrificio e collaborazione. Questo trofeo è un tributo al suo impegno e alla sua eredità, che continuerà a ispirare generazioni di giovani.”

La presidente ha inoltre espresso un particolare ringraziamento al presidente territoriale della FIPAV, Edoardo Camilleri, per il suo impegno nel mantenere vivo il ricordo del padre:

“Un sentito grazie al Presidente Edoardo Camilleri, il cui sostegno ha reso possibile questa manifestazione, confermando il suo profondo legame con i valori della pallavolo e il desiderio di onorare la memoria di mio padre”.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e sportivi: Edoardo Camilleri, Presidente della FIPAV Palermo, accompagnato da una rappresentanza del comitato territoriale; Roberto Mormino, Vice Presidente Regionale della FIPAV Sicilia; la dirigente scolastica della scuola “Francesca Morvillo”, Francesca Giammona; la vicaria Antonella Lo Presti, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono; il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia; l’assessore allo Sport del comune di Monreale, Salvo Giangreco.

Marco Intravaia ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria del professore Giannetto, evidenziando come il suo lavoro nella promozione dello sport e dei suoi valori abbia arricchito profondamente la comunità. Ha anche rimarcato il valore di manifestazioni come questa, capaci di rafforzare il legame tra sport e territorio, mantenendo vivi esempi così significativi. Il sindaco Alberto Arcidiacono, ha ribadito l’importanza di investire nello sport come strumento educativo e sociale, ricordando Carlo Giannetto come una figura che ha saputo ispirare intere generazioni.

La presidente Rosanna Giannetto ha voluto ringraziare tutti i presenti, con particolare apprezzamento per la dirigente Scolastica Francesca Giammona, sottolineando “profonda gratitudine per la sua sensibilità verso lo sport e per l’apertura al territorio. Crede fermamente nel legame tra scuola e attività sportiva, perché la crescita delle nuove generazioni deve avvenire non solo sul piano didattico, ma anche umano. È grazie a figure come lei che possiamo offrire ai nostri ragazzi opportunità di crescita integrale”.