''I Fiati della Normanna'', da domani riprendono i corsi della scuola musicale

Si terranno presso la sede di via Venero, 217 (ex mobilificio Mulè)

MONREALE, 21 settembre - Il Corpo Bandistico Musicale !I Fiati della Normanna”, aprirà domani aprirà la scuola musicale gratuita a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso in musica con delle novità riguardanti nuovi corsi per strumenti.

I corsi, del tutto gratuiti da sempre e per sempre, saranno tenuti da insegnanti qualificati e laureati nei migliori conservatori d'Italia. Si terranno i seguenti corsi dai 7 anni e senza limiti di età: teoria e solfeggio, clarinetto, flauto; oboe; tromba, trombone, flicorni vari, sassofono, basso tuba, percussioni, tamburi imperiali.

Porte aperte in sala musica dalle ore 15 del 22 settembre ogni martedì e giovedì. Il direttore della scuola musicale è il maestro Floriana Spanò. Contatti 3883663279, 3701379625 (anche WhatsApp,)

Email a.f.giuseppealbano@hotmail.it

I Corsi si terranno, rispettando la normativa vigente per il COVID19, nella storica sede associativa in Via Venero 217 (ex Mobilificio Mulè) Monreale.

