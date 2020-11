Sicilia, 32 milioni destinati alle scuole

In arrivo le risorse stanziate dal governo regionale per fronteggiare l’emergenza

PALERMO, 13 novembre – Ammontano a 32 milioni di euro le risorse finanziarie che il governo regionale ha stanziato per le scuole siciliane al fine di fronteggiare l’emergenza da coronavirus. A darne notizia è stato l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, dando seguito a quanto decretato dalla legge di stabilità regionale e dal piano Covid a seguito della rimodulazione dei fondi del Po Fesr.

Si tratta di risorse che arrivano in un momento importante per la scuola siciliana in cui la crescita dei contagi, come ormai noto, ha portato alla sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado. Ecco dunque che le risorse stanziate dal governo regionale serviranno a potenziare le dotazioni informatiche delle scuole per 8,4 milioni di euro che saranno suddivisi alle scuole a seguito di richiesta e sulla base del numero di iscritti. Tale riparto rientra nello stanziamento pari a 15 milioni della legge di stabilità regionale volto al miglioramento delle infrastrutture digitali delle scuole e già in parte erogato.

A tali somme si aggiungono inoltre ben 24 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia leggera per rendere più sicuri gli ambienti scolastici.

Queste risorse saranno destinate per 18 milioni alle scuole di ogni ordine e grado, 2 milioni alle scuole paritarie, 2 milioni alle università ed infine 2 milioni agli enti di formazione. A breve verranno pubblicati i relativi avvisi e le scuole potranno inoltrare richiesta mediante una specifica piattaforma informatica di cui sarà data notizia nei prossimi giorni.

“Stiamo affrontando una nuova fase emergenziale - afferma l'assessore Lagalla - e per gli istituti scolastici sarà fondamentale poter procedere con il potenziamento della didattica a distanza nel migliore dei modi. Pertanto, a supporto delle evidenti necessità in termini di dotazione tecnologica e di riqualificazione degli ambienti scolastici, a breve ogni dirigente scolastico potrà disporre di nuove risorse utili per realizzare i necessari interventi finalizzati al contenimento del contagio. Si tratta di somme che si aggiungono a quelle già stanziate durante gli scorsi mesi e che rientrano nel piano d'emergenza Covid-19 che ha disposto 60 milioni complessivi per l'istruzione. Attraverso questi interventi cerchiamo, come sempre, di sostenere il difficile compito dei dirigenti scolastici, dei docenti e delle famiglie, affiancandoli e offrendo loro strumenti utili per assicurare continuità al processo formativo degli studenti, nonostante la pandemia”.