Al liceo Basile il progetto ''Covid-19: conoscere, capire, prevenire''

L'obiettivo era raccogliere informazioni su come i diversi paesi del mondo si sono avvicinati al Covid

MONREALE, 2 dicembre – Si sono tenute nei giorni scorsi presso il liceo “Basile D'Aleo”, attraverso la piattaforma zoom, a cura delle referenti Maria Grazia Intravaia e Carla Castronovo, due conferenze inserite nel progetto didattico intitolato “Covid-19: conoscere, capire, prevenire” ideato e organizzato da Desirée Del Chiaro in collaborazione con alcuni medici della Lombardia.

Il progetto è nato dopo l'esperienza acquisita tramite un corso sull' emergenza Covid a Boston, seguito dalla ragazza presso la Tufts University, al Covid Global Learnings Project di Ariadne Labs, un centro comune per l'innovazione dei sistemi sanitari del Brigham and Women’s Hospital e della Harvard T.H. Chan School of Public Health, con sede a Boston, Massachusetts.

L'obiettivo del Global Learnings Project era raccogliere informazioni su come i diversi paesi del mondo si sono avvicinati al Covid pandemia dal punto di vista dei sistemi sanitari. Nell'ambito del progetto Global Learnings Italy, sono state condotte interviste con 20 medici italiani e altri progetti di operatori sanitari nel corso da marzo a giugno 2020. Questi resoconti di prima mano degli operatori sanitari italiani in prima linea forniscono non solo informazioni importanti su come il paese ha affrontato la sfida posta da COVID-19, ma anche un'opportunità per condividere le proprie storie come mezzo per educare il grande pubblico sul virus e su come si diffonde. Sappiamo dall'esperienza dei paesi di tutto il mondo che il comportamento dei giovani può avere un forte impatto sulla diffusione del virus.

Portare gli operatori sanitari in prima linea direttamente nelle scuole superiori per condividere le loro storie è un potente strumento educativo che può influenzare il comportamento dei giovani e influenzare la traiettoria della diffusione di Covid.

Il progetto ha visto impegnati in prima linea tre medici, il primario del pronto soccorso di Lodi Stefano Paglia e i direttori di dipartimenti di emergenza urgenza e di chirurgia Enrico Storti e Pietro Bisagni. Insieme, coordinati da Desirée hanno tenuto lezioni via Zoom agli studenti delle scuole superiori italiane che stanno affrontando e vivendo questa nuova emergenza sanitaria in prima linea, narrando le loro esperienze in corsia.

Questi incontri hanno lo scopo di educare i giovani sulla pandemia COVID-19, su cosa significa e quanto sia importante che tutti contribuiscono a rallentare e prevenire la diffusione del virus. Le testimonianze dei medici e le loro storie sono importanti perché danno agli studenti un'altra prospettiva della pandemia, raccontata da chi ha vissuto e sta vivendo questa emergenza.

Le due giornate sono state intensamente seguite dagli studenti e dai docenti di tutte le sedi dell'Istituto, sono stati momenti ricchi di informazione e anche di commozione in quanto i medici hanno narrato alcuni momenti difficili che hanno dovuto fronteggiare, con occhi pieni di lacrime,a con grande tenacia, nonostante la paura dei primi giorni per la battaglia difficile da combattere.