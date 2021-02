Liceo Basile, un minuto di silenzio per la maestra Gentile

Alunni e professori si sono uniti nel cordoglio per l’insegnante scomparsa lo scorso sabato

MONREALE, 22 febbraio – Nella mattinata di oggi, gli alunni del Liceo Basile-D’Aleo hanno osservato un minuto di silenzio, intorno alle ore 10:20, in ricordo della maestra della scuola Guglielmo II Giovanna Gentile, scomparsa nella nottata di sabato scorso.

Attraverso un rapido passaparola, alunni, professori e personale Ata sono rimasti in silenzio per un minuto, sia che stessero seguendo la lezione in presenza, sia che la stessero seguendo da casa, tramite la didattica a distanza.

Gli alunni, per mano della scuola, fanno sapere di essere in procinto di completare diverse iniziative per la famiglia della sfortunata signora, della quale i funerali saranno eseguiti oggi in forma privata.