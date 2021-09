Nuovo anno scolastico: arrivano le prime date di inizio per le scuole monrealesi

A rendere già note le date di inizio gli istituti scolastici ''Veneziano-Novelli'', ''Francesca Morvillo'' e ''Margherita di Navarra''

MONREALE, 11 settembre – Si sono tenute nei giorni scorsi in tutte le scuole del territorio le riunioni dei primi collegi dei docenti che determinano il piano delle attività per il nuovo anno scolastico.

Tra queste riveste particolare importanza il calendario di inizio dell’attività didattica che, per normativa regionale, è fissato quest’anno per il 16 settembre. Resta comunque facoltà dei singoli istituti, in virtù dell’autonomia scolastica, di decidere di anticipare di qualche giorno l’inizio delle lezioni. Anche quest’anno, le scuole preferiscono prevedere l’ingresso scaglionato delle scolaresche, per evitare che l’afflusso contemporaneo di genitori e alunni generi assembramenti.

La prima campanella suonerà alla ''Francesca Morvillo'' lunedì 13 per le classi iniziali di primaria e secondaria di primo grado; martedì 14 sarà la volta dei bambini più piccoli, nuovi iscritti, dell’infanzia del plesso Giordano, mentre mercoledì 15 inizieranno tutte le classi seconde e terze di primaria, seconde e terze di secondaria; giovedì 16 sarà la volta delle classi quarte e quinte di primaria, delle restanti sezioni dell’infanzia del plesso Giordano e dei nuovi iscritti del plesso Indemburgo.

Rispetto del 16 come data di primo giorno di scuola per l’istituto ''Veneziano-Novelli'' che riprenderà l’attività didattica con il suono della prima campanella giorno 16 per le classi prime di secondaria e primaria; il 17 sarà la volta delle classi seconde e terze di secondaria; da lunedì 20 entreranno a scuola le classi quinte e terze di primaria, mentre dal 21 le classi quarte e seconde; il rientro per i piccoli dell’Infanzia è in programma dal 22 con le sezioni A-B-C-D del plesso Novelli e le sezioni A e B del plesso Cavallaro; il 23 rientreranno infine i piccoli delle sezioni d’Infanzia E-F-G-H del plesso Novelli.

Inizio dell’anno scolastico in programma per il 16 anche per la ''Margherita di Navarra''. Per i ragazzi di Pioppo, San Martino e Villaciambra la data d’inizio del 16 segnerà l’ingresso solo delle classi prime di primaria e media e dei bambini di cinque anni di scuola dell’Infanzia per Pioppo e San Martino e di tutte le sezioni di Infanzia solo per il plesso di Villaciambra; il 17 la campanella suonerà per tutte le altre classi di secondaria, per le classi seconde e terze di primaria, per i più piccoli di quattro anni dell’infanzia per Pioppo e San Martino, mentre il 20 entreranno i rimanenti alunni della primaria.

Per i calendari di inizio delle attività didattiche dei restanti istituti scolastici monrealesi si attende già nelle prossime ore la pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali delle scuole.