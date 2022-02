Liceo Basile-D'Aleo va avanti il progetto: ''Salute e ambiente''

Fa parte del piano triennale dell'offerta formativa

MONREALE, 24 febbraio – Anche quest'anno l'istituto Basile-D'Aleo, fra le proposte educative programmate nel Piano triennale dell'offerta formativa, favorite dal dirigente scolastico Loredana Lauricella, presenta il progetto “ Salute e Ambiente” ricco di temi importanti e attuali, fonte da cui gli studenti possono attingere nuove conoscenze.

E' infatti iniziato il programma delle attività, nel mese di febbraio parlando de “Il fenomeno del bullismo e le nuove sfumature” con Alessandra Salerno, Prevenzione e Ricerca sul cancro “Introduzione a corretti stili di vita” con la ricercatrice AIRC Matilde Todaro; “ Progetto Covid-19 Conoscere, Capire, Prevenire ” organizzato dalla ricercatrice residente all'estero Desirèe del Chiaro, in collegamento online dagli USA e con alcuni rappresentanti del personale sanitario dell'ospedale di Codogno (ASSST di LOdi), Simona Ravera, Giorgio Premoli, Giorgio Milesi che hanno offerto agli studenti preziose testimonianze sul vissuto del retroscena ospedaliero, dalla prima grande ondata di contagi ad oggi. Presente anche la referente salute e ambiente Carla Castronovo.

É intervenuta come ospite della conferenza Maria Grazia Intravaia, referente della Pro Loco di Monreale, in ambito salute e prevenzione.

Riguardo al progetto Covid-19, la scuola ritiene altamente educativi i resoconti degli operatori sanitari italiani che in prima linea forniscono non solo informazioni importanti su come il paese ha affrontato la sfida posta da COVID-19, ma anche un'opportunità per condividere le proprie storie come mezzo per educare i cittadini sul virus e su come si diffonde. Sappiamo dall'esperienza dei paesi di tutto il mondo che il comportamento dei giovani può avere un forte impatto sulla diffusione del virus.

Questi incontri e gli altri ancora che sono previsti prima del termine dell'anno scolastico, hanno lo scopo di educare i giovani alla conoscenza e orientarli verso una migliore scelta di comportamenti e stili di vita. Se vogliamo cambiare il comportamento delle persone, dobbiamo educare sui motivi per cui il cambiamento è necessario.