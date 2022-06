Liceo ''Basile-D'Aleo'', assegnate le risorse del PNRR contro la dispersione scolastica

A Monreale l’istituto di istruzione secondaria “Basile-D’Aleo’’ riceve dal ministero 240.489,76 euro

MONREALE, 27 giugno – Con decreto del 24 giugno, a firma del Ministro Bianchi, sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica nell’ambito della linea di investimento 1.4, Missione 4, Componente 1, del PNRR.

Le risorse, ripartite su base regionale, sono state successivamente suddivise fra le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado presenti in ciascuna regione sulla base dei seguenti criteri e relativi pesi ponderali: tasso di fragilità degli apprendimenti, cosiddetta “dispersione implicita” (percentuale di studenti che in entrambe le materie, italiano e matematica, ha conseguito un risultato molto basso), calcolato dall’Invalsi al 70% e numero di studentesse e studenti iscritti nell’istituzione scolastica per il 30%.



In considerazione dei milestone e target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l’Investimento le risorse sono state ripartite, sulla base dei superiori parametri, alle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado che abbiano registrato un tasso di fragilità degli apprendimenti, ovvero “dispersione implicita” almeno pari o superiore all’8%. Particolare attenzione è stata riservata alle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno cui è stata assegnata una quota complessiva di risorse pari al 51,16%.

All’istituto di istruzione secondaria ''Basile-D’Aleo'' di Monreale sono stati assegnati 240.489,76 euro. I principali obiettivi degli interventi attuati dalle istituzioni scolastiche saranno il potenziamento delle competenze di base con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti che presentino fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo dell’insuccesso scolastico, il contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio, il miglioramento dell’approccio inclusivo della didattica curricolare ed extracurricolare delle istituzioni scolastiche in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento.



Le istituzioni scolastiche beneficiarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica e dei milestone e target del PNRR e della relativa normativa, potranno promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale) che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti.