Gli studenti del CPIA PA2 sistemano le aree verdi dell’istituto ''Antonio Veneziano''

Attività da collocare nell’ambito del progetto Pon “TerritorialMENTE Insieme"

MONREALE, 10 agosto - Gli studenti del CPIA Palermo 2, di stanza presso la scuola “Antonio Veneziano”, hanno ripulito e messo a dimora nuove piante nelle aiuole dello stesso istituto.

Queste attività si collocano nell’ambito del progetto PON “TerritorialMENTE Insieme” che ha avuto l’intento di realizzare attività didattiche di avviamento al lavoro estendendo l’azione educativa al giardino della scuola. Il progetto è stato coordinato dal dirigente scolastico del CPIA PA2 Giorgio Cavadi e dalle insegnanti Emanuela Ferraro e Valentina Rinaldo. La docenza è stata gestita dall’Opera Don Calabria e il tutor è stato il proessore Dario Autovino.

Il progetto, destinato a giovani ed adulti, ha avuto l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale in ambito agricolo.

Oltre alle attività teoriche svolte in aula, parte delle ore sono state dedicate alle attività pratiche nel giardino della scuola. Con grande zelo i partecipanti si sono dedicati, in una prima fase, alla pulizia degli spazi verdi eliminando le erbe infestanti e rimuovendo i rifiuti che si erano accumulati. Successivamente sono state messe in pratica le operazioni di potatura e innesto, sono state messe a dimora delle piante aromatiche e ornamentali ed è stato installato un impianto di micro-irrigazione. Tutto ciò ha fatto sì che la scuola assumesse un nuovo volto.

Nell’ultima giornata di attività, il sindaco Alberto Arcidiacono, contento del lavoro svolto, ha voluto gratificare i partecipanti al progetto con un attestato di ringraziamento consegnato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto.