Freddo nelle aule? Non ero stata informata della problematica

Interviene la dirigente scolastica del Cpia “Palermo 2”, Patrizia Graziano

MONREALE, 25marzo – “Se qualcuno mi avesse fatto sapere che c’erano questi problemi legati al riscaldamento, avrei fatto di tutto per trovare una soluzione”. Sono queste le parole di Patrizia Graziano (nella foto), preside del Cpia “Palermo 2”, la scuola che garantisce l’istruzione serale agli adulti.

La dirigente, la cui base operativa dell’istituto è a Termini Imerese, si dichiara all’oscuro della problematica delle basse temperature che in questi ultimi giorni ha caratterizzato le lezioni degli studenti impegnati nel recupero degli anni scolastici perduti. Problematica che ieri ha portato gli studenti della scuola a manifestare davanti l’ingresso, proprio a causa del freddo patito nelle aule, così come Monreale News ha documentato.

“Finora non mi è stato chiesto nulla – aggiunge la Graziano nella sua replica – e non ero stata messa al corrente della problematica. Come avrei potuto chiedere qualcosa al Comune, visto che nessuno mi aveva informata? Anziché eludere le vie istituzionali, gli studenti avrebbero potuto chiedere, ne avrei preso atto ed avrei cercato una soluzione. Tra l’altro a Monreale, a differenza di tanti altri comuni, opera un’amministrazione comunale che ha mostrato fin qui una grandissima sensibilità e con la quale si lavora in sinergia all’insegna di ottimi rapporti, con un sindaco attivo con cui sono intercorse proficue interlocuzioni. Adesso cercheremo una soluzione”.