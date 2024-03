Volley donne, la Primula vince contro il Luan e vola in finale del Trofeo Ciappa, Coppa Palermo

Ultimo atto sabato prossimo a Capaci contro il Club Leoni

MONREALE, 18 marzo – Nella cornice della palestra della scuola Antonio Veneziano, con un pubblico numeroso e un caloroso sostegno a favore delle padrone di casa, si è svolta una partita di pallavolo avvincente e combattuta tra la Primula e il Luan.

Le giovani avversarie, sotto la guida di Valentina Vitrano, hanno messo in campo tutto il loro impegno, ma alla fine sono state le Primule di Antonino Canfarotta ad avere la meglio.

La partita, parte del Trofeo Ciappa, Coppa Palermo, ha visto entrambe le squadre dare il massimo sul campo. I punti sono stati combattuti e ogni squadra ha lottato con determinazione per ottenere il vantaggio. Tuttavia, sono stati gli sforzi combinati e la determinazione delle Primule a fare la differenza, consentendo loro di emergere vittoriose in questa sfida difficile.

Sotto gli occhi attenti degli spettatori entusiasti presenti in palestra, le ragazze della Primula hanno dimostrato abilità e coesione di squadra.

La vittoria consente alle ragazze monrealesi di accedere alla finale che si disputerà sabato 23, contro il Club Leoni, nel campo neutro della palestra di Capaci.