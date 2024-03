Volley donne, domani la Primula gioca la semifinale del Trofeo Ciappa contro il Luan

Inizio in programma alle 16,30 nella palestra della scuola “Veneziano”

MONREALE, 15 marzo – Domani, nella scuola Antonio Veneziano, la Primula di Monreale si troverà di fronte a una sfida cruciale nella corsa al Trofeo dedicato a Salvatore Ciappa, ex dirigente proprio della società Luan, recentemente scomparso che tanto ha dato alla pallavolo palermitana.

Le ragazze, guidate dal determinato coach Antonino Canfarotta, hanno raggiunto questa tappa fondamentale come migliori classificate, dimostrando impegno e costanza che le hanno contraddistinte lungo tutto il torneo.

Il Luan di Valentina Vitrano, avversario di domani, si preannuncia come un ostacolo impegnativo da superare e desideroso di vincere. Tuttavia, la Primula è pronta a mettere in campo il proprio impegno e la propria determinazione per conquistare la vittoria e accedere alla finale.

“Questa semifinale rappresenta un traguardo importante per tutta la società - afferma Cristina Russo, presidentessa della società monrealese - chiediamo ai nostri tifosi di farci sentire tutto il loro sostegno” .

La partita è cruciale per la Primula, che, in caso di vittoria, avrà l'opportunità di giocare la tanto ambita finale di coppa la prossima settimana. Il coach Antonino Canfarotta Primula si dichiara fiero delle sue ragazze che hanno lavorato duramente per preparare al meglio questa importante partita.

Ogni giocatrice è consapevole dell'importanza dell'incontro e si impegnerà al massimo per contribuire alla vittoria della squadra. La gara verrà disputata con inizio alle 16,30.