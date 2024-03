Volley donne, la Primula trionfa sulla Cegap Club Leoni e conquista il Trofeo Ciappa, Coppa Palermo

Le monrealesi si impongono con un netto 3-0. Cristina Russo: “Dedicato a Maria Campanella”

CAPACI, 25 marzo – Nella serata di sabato, nella palestra “Biagio Siciliano” di Capaci, la tensione e l'emozione hanno raggiunto il loro apice mentre la Primula di Monreale affrontava nella finale del Trofeo Ciappa, Coppa Palermo il Club Leoni.

Un incontro carico di significato, non solo per la competizione in sé, ma anche per l'omaggio reso a una figura iconica del panorama sportivo palermitano: Salvatore Ciappa, a cui il trofeo è stato dedicato in memoria del suo impegno e della sua passione per lo sport.

La partita, disputata con intensità e determinazione da entrambe le squadre, ha visto la Primula emergere trionfante con un netto 3-0. Guidate magistralmente dal coach Antonino Canfarotta, le ragazze hanno mostrato una performance di alto livello sin dal primo set.

Nonostante qualche incertezza nel terzo set, quando le giovani leonesse hanno tentato di riaprire la partita portandosi in vantaggio, le ragazze della Primula hanno mantenuto la calma e la lucidità necessarie per chiudere il set e conquistare la vittoria finale con un punteggio di 25-23.

La premiazione, che ha segnato il culmine di una serata indimenticabile, ha visto la partecipazione del presidente della FipavPalermo Edoardo Cammilleri, di Renato Ciappa, presidente del GS Volley, e dei rappresentanti delle società partecipanti, tra cui Cristina Russo e il professor Savasta. Un momento toccante è stato l'omaggio reso a Salvatore Ciappa, figura storica del panorama sportivo locale, deceduto a 103 anni.

A consegnare il premio alle seconde classificate è stata la presidente del Monreale, Cristina Russo, che ha voluto dedicare la coppa alla memoria di Maria Campanella, fondatrice e guida della associazione per oltre 50 anni, scomparsa ad ottobre.

“Oggi abbiamo disputato la gara come lei ci ha insegnato – ha detto – con rispetto, lealtà e impegno. Sarebbe stata fiera delle sue ragazze e contenta per lo spettacolo a cui oggi tutti noi abbiamo assistito. Congratulazioni alle leonesse di coach Pipitone che hanno dimostrato grinta e determinazione”.

La finale del Trofeo Ciappa non è stata solo un evento sportivo, ma anche un'occasione per onorare il passato e celebrare il presente della pallavolo locale.

Le ragazze della Primula e della Cegap Club Leoni hanno dimostrato non solo talento e abilità tecniche, ma anche un profondo rispetto per i valori fondamentali dello sport: fair play, impegno e spirito di squadra.