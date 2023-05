Ieri le ''Pigiessiadi'' 2023: c'era anche la Primula Monreale

All'evento sportivo salesiano ha preso parte anche il vescovo Gualtiero Isacchi

TERRASINI, 22 maggio – Si è svolto nel corso di questo week end, presso l’hotel di Città del Mare a Terrasini, l’evento sportivo organizzato dalla PGS - Coppa Palermo 2023.

Alla manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione, ha partecipato anche la squadra dì volley monrealese dell'Asd Primula con una rappresentativa di cinquanta atleti. Tra le varie società anche il Volley Land Carini, il Mad sport, il Marineo, il Corleone volley e il Villaurea.

In totale quasi settecento gli atleti partecipanti che si sono sfidati sui campi di pallavolo, calcio, basket e beachvolley.

La Primula ha partecipato, come ogni anno, con le sue giovani atleti dall’Under 12 alla Under 18, e per la prima volta con una under19 maschile che ha conquistato agevolmente il primo posto in classifica.

“Siamo stati felici di partecipare a questa importante competizione ed aver avuto l’opportunità di far crescere i nostri giovani atleti sportivamente e umanamente - afferma la presidentessa Cristina Russo - Ringrazio tecnici e dirigenti che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento, ma soprattutto un grazie va ai genitori che hanno dimostrato ancora una volta la fiducia nella Primula affidandoci i loro beni più preziosi, nonché ai nostri ragazzi che ogni giorno ci dimostrano che vale la pena lavorare per educare i giovani al rispetto di valori quali la lealtà, la solidarietà e il rispetto per gli altri”.

Ospite della serata del sabato anche il vescovo di Monreale, monsigno Gualtiero Isacchi, in qualità di delegato della Cesi per lo sport e il Turismo, il quale ha ricordato ai ragazzi l’importanza di collaborare con gli altri, nello sport come nella vita.