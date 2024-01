Vescovi di Sicilia, conclusa la sessione invernale

Presente anche l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi

PALERMO, 14 gennaio –Si è svolta a Palermo dall’8 al 10 gennaio 2024 la Sessione invernale dell’Assemblea dei Vescovi della Conferenza Episcopale Siciliana. I Presuli delle 18 diocesi dell’Isola si sono incontrati per discutere i diversi punti all’ordine del giorno predisposti dal Consiglio di Presidenza.

Dopo la consueta lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente e le comunicazioni del Presidente, monsignor Antonino Raspanti, il Vescovo Segretario, monsignor Guglielmo Giombanco ha tenuto una comunicazione sulla Visita a Limina che i Vescovi di Sicilia svolgeranno a Roma alla fine di aprile. Altri punti che sono stati affrontati, riguardano la Facoltà Teologica di Sicilia, la verifica e le eventuali proposte dopo la celebrazione dell’Assemblea sinodale ecclesiale del 13 -14 ottobre 2023 della quale ha relazionato monsignor Cesare Di Pietro; un aggiornamento sul pellegrinaggio ad Assisi per l’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco programmato per il 3-4 ottobre 2024, a cura di monsignor Calogero Peri. Nel corso della sessione è stata prevista la presenza di Andrea Monda, del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, il quale ha presentato ai vescovi le prospettive del Quotidiano «Osservatore Romano». Inoltre Monsignor Giuseppe Marciante, delegato per la Pastorale Sociale, ha presentato alcune proposte sul clima e sulla salvaguardia del creato.

I vescovi hanno incontrato i rappresentanti dell’Associazione «Agorà» sulle problematiche inerenti le Scuole Cattoliche in Sicilia e discusso sugli esiti dell’incontro, del 10 e 11 novembre scorso, tra monsignor Luigi Testori, gli Economi diocesani e i Presidenti degli Istituti diocesani del Sostentamento del Clero e la proposta di un coordinamento regionale per il superamento delle problematiche degli IDSC. È inoltre stata prevista la nomina dei membri indicati per Commissione paritetica del Protocollo sulla legalità tra Conferenza Episcopale Siciliana e la Commissione antimafia della Regione Sicilia. Monsignor Guglielmo Giombanco ha infine presentato l’approvazione il bilancio preventivo della CESi per l’anno 2024.