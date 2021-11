Domenica ''piggiessina'' per la Primula di Monreale

L’associazione monrealese presenterà due squadre alle competizioni salesiane

PALERMO, 14 novembre – Si è tenuta oggi, presso il Pala Don Bosco, la festa di apertura dei campionati delle Polisportive Giovanili Salesiane. Tanti gli sport presenti per la prossima stagione: calcio, basket, canoa, ritmica e ovviamente pallavolo.

L'associazione Primula, anche quest'anno, si è presentata con le categorie femminili under 14 e under 16. Le due squadre saranno guidate dal mister Michele Di Cristina e si scontreranno durante l'anno con altre 4 associazioni palermitane secondo il calendario predisposto dal Comitato PGS Palermo. "La Primula è da qualche anno vicina alla PGS" dichiara la presidente Cristina Russo, presente alla manifestazione "e i campionati rappresentano un'occasione per le nostre giovani atlete per approcciarsi alle gare, maturare, crescere e raccogliere le prime soddisfazioni sportive".