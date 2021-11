Volley donne, facile vittoria in casa per la Primula Easylab Communication

Le ragazze di coach Gurrieri si sbarazzano della Cegap Volley con un agevole 3-0

MONREALE, 28 novembre – La seconda giornata di stagione regala tre punti alle ragazze della serie D di Monreale che hanno battuto la Cegap Volley con il secco punteggio di 3 a 0. La partita si è svolta alla palestra della Veneziano, dinanzi ad un nutrito gruppo di tifosi.

Una gara abbastanza facile per le monrealesi, ma che lascia non del tutto soddisfatto il coach Alfonso Gurrieri: "Abbiamo giocato con il freno a mano tirato – dichiara –senza mostrare, ancora, ciò di cui siamo veramente capaci".

La squadra della serie D, per i tecnici, ha ancora del lavoro da fare se vuole salire i vertici della classifica e fare un buon campionato. La prossima gara si svolgerà in trasferta contro il Mondello Volley, sabato 4 dicembre, ma sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook della Primula.