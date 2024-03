Progetto Incroci: percorso formativo sui viaggi fisici e virtuali al CPIA Palermo 2

La Polizia di Stato incontra gli studenti

MONREALE, 27 marzo – Gli studenti del CPIA Palermo 2 della sede di Monreale a lezione di sicurezza stradale, ferroviaria e sicurezza in rete per conoscere i pericoli che si possono incontrare nei viaggi “virtuali e fisici”.

E’ stato questo l'obiettivo dell'incontro di oggi, condotto dai funzionari della Polizia di Stato grazie al progetto “Incroci”. L’iniziativa è stata promossa dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, in collaborazione con il MIUR ed il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia de La Sapienza di Roma.

Durante l’incontro i corsisti del Cpia, tra cui un gruppo di studenti stranieri, hanno mostrato particolare interesse ponendo varie domande, sintomo che non si è mai abbastanza grandi per conoscere le buone prassi e i giusti comportamenti da adottare in situazioni di pericolo.

“Abbiamo creduto all’importanza del progetto” - afferma Francesca Romano, docente di Lettere del Centro per l’istruzione adulti, “il senso civico, quello della sicurezza stradale e in rete sono temi attuali su cui non bisogna mai abbassare la guardia". Alle parole della docente si aggiungono anche quelle di Emanuela Ferraro, docente e coordinatore della sede: "I nostri corsisti, seppur adulti, spesso non hanno reale consapevolezza dei pericoli a cui possono andare incontro”.

Attraverso un filmato-emozionale, realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con la direzione artistica del regista Maurizio Nichetti, sono state mostrate situazioni reali in cui ci si può trovare. Un modello innovativo, questo della proiezione, mirato a stimolare la sfera emozionale degli studenti e suscitare una riflessione sui temi proposti.