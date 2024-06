Una giornata alla scoperta di Monreale per docenti e studenti di Granada

Ad accoglierli i docenti del Cpia di Monreale. LE FOTO

MONREALE, 7 giugno –L’attività svoltasi lo scorso tre giugno ha visto coinvolti i docenti della sede associata di Monreale del Cpia di Monreale che hanno accolto docenti e studenti di un liceo di Granada alla scoperta di Monreale e delle sue bellezze.

Dopo una visita presso il duomo di Monreale gli studenti e i professori sono stati coinvolti in una attività laboratoriale di Mosaico. A fare da interprete è stato Matias Cabello, studente straniero che lo scorso anno ha conseguito la licenza media e che quest’anno frequenta il secondo livello proprio presso il liceo artistico. I docenti si sono fatti promotori per un gemellaggio tra i due licei che si occupano di formare adulti e stranieri in territorio europeo per la promozione dei valori dell’integrazione culturale.

L’attività e’ stata possibile grazie ai dirigenti Loredana Lauricella e Fabio Pipitò e ai docenti del Cpia Francesco Urso, coordinatore del corso serale, ed Emanuela Ferraro, coordinatore della sede associata di Monreale del Cpia Palermo 2. Di particolare rilievo è stato anche l’ausilio offerto dall’amministrazione comunale e dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’arciprete del duomo, Don Nicola Gaglio, per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa.