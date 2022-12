Grande partecipazione e tanto divertimento per i piccoli spettatori della scuola dell’infanzia Santa Teresa

Lo spettacolo dei pupi omaggiato da Concetta Renda gestore della scuola Santa Teresa del bambino Gesù. LE FOTO

MONREALE, 18 dicembre – La magia dei pupi e le avventure di un bambino di nome Orlando, futuro eroe e primo paladino di Carlo Magno, insieme alle farsette comiche di ‘Nofriu e Virticchio del teatro popolare, i temi dello spettacolo messo in scena nel salone della scuola giovedì scorso, dalla Compagnia “Brigliadoro” del maestro puparo Salvatore Bumbello, ormai assiduo frequentatore dei “palcoscenici” di Monreale.

L’evento curato da Benedetto Rossi e voluto dalla titolare della scuola dell’Infanzia Concetta Renda ha aperto le festività natalizie per i piccoli alunni, che hanno avuto l’opportunità di conoscere un loro coetaneo d’eccezione, Orlando famoso eroe e protagonista di un episodio legato alla sua fanciullezza, raccontato nell’opera dei pupi.

Già, i pupi e le loro avventure riportate nell’Opera dei Pupi, questa forma teatrale, sconosciuta dai nostri piccoli studenti ha destato grande curiosità ed entusiasmo.

Molti i bambini che si alzavano per avvicinarsi e toccare i pupi in scena, per appagare ammirazione e desiderio di conoscere.

L’istituzione scolastica sensibile alle istanze provenienti dall’ambiente esterno si è resa promotrice di un’esperienza unica, che lascerà sicuramente un segno indelebile nella formazione degli alunni. Presenti all’evento il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo e il consulente Salvo Giangreco.

Dopo l’introduzione dello spettacolo di Benedetto Rossi e il saluto della titolare Concetta Renda, Salvo Bumbello ha mostrato la differenza tra burattini e marionette, spiegando con parole semplici le tecniche di manovra dei pupi e i materiali per la costruzione, allo scopo di rendere più comprensibile l’approccio allo spettacolo e alla nuova esperienza.

Puparo e manovratori della famiglia Bumbello, componenti della Compagnia “Brigliadoro” dal nome del famoso destriero di Orlando, davanti al boccascena che raffigura un bosco hanno rappresentato l’infanzia del nostro eroe Orlando tra marachelle e combattimenti vari nei luoghi della sua infanzia, Sutri in Italia, dove vuole la tradizione nacque il paladino più famoso della letteratura di tutti i tempi.

Accompagnati dalle musiche del pianino a cilindro, altro strumento che ha attratto l’interesse dei bambini, pupi, paggi e animali fantastici hanno animato lo spettacolo, tra partecipazione e incitazioni, grazie alla capacità di coinvolgimento del maestro Bumbello.

Presenti allo spettacolo, tra i bambini, anche coloro i quali hanno usufruito della gratuità del servizio da parte dell’amministrazione, grazie alla convenzione con le scuole paritarie del territorio nell’ottica di ampliare la rete dei servizi educativi.

Soddisfazione è stata espressa dalla titolare della scuola Concetta Renda, che al termine dello spettacolo ha affermato: “una giornata davvero unica e ricca di stimoli, per i bambini e per tutta la comunità scolastica impegnata quotidianamente alla formazione degli alunni che, oltre alle normali attività scolastiche potranno aggiungere un’esperienza magica e indimenticabile.”

Una realtà, quella delle istituzioni paritarie di Monreale e in questa circostanza della Scuola dell’Infanzia Santa Teresa, che merita il plauso per essersi resa protagonista dell’evento.

Da questa esperienza e riscontrato il successo dello spettacolo è emersa la volontà, da parte dell’amministrazione comunale di promuovere, per il prossimo periodo di carnevale, una mini rassegna dell’opera dei pupi, rivolta a tutte le scuole dell’infanzia del territorio.

“Una tre giorni di spettacoli dell’opera dei pupi – dice l’Assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo - per tutti i bambini dell’infanzia del territorio da svolgersi in prossimità del carnevale.

Metteremo a disposizione – continua Sandro Russo - la Sala Novelli del Complesso Monumentale Guglielmo II, per consentire a tutti i bambini di trascorrere momenti ludici e formativi di grande importanza.”