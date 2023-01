Scuola Morvillo, nuovo centro esaminatore Trinity per la lingua inglese

Attivato il centro esami autorizzato per il rilascio delle certificazioni

MONREALE, 28 gennaio – L’istituto comprensivo ''Francesca Morvillo'' di Monreale ha deciso già da due anni di potenziare l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare, puntando sulla competenza linguistica.

La scuola ha infatti proposto ai propri alunni specifici percorsi di approfondimento dello studio della lingua inglese. Da quest’anno l’offerta si arricchirà di un ulteriore tassello perché la scuola offrirà agli alunni delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado la possibilità di sostenere gli esami per la Certificazione delle Competenze in Lingua Inglese con l’Ente “Trinity College” di Londra.

La scuola è diventata, già dallo scorso 15 gennaio, centro esaminatore Trinity n. 71120 e rilascia la certificazione delle competenze in lingua inglese con esami in sede. La possibilità di svolgere gli esami in sede comporterà numerosi vantaggi per l’utenza, permettendo altresì la formazione gratuita per i docenti e la disponibilità di numerosi materiali didattici per gli alunni. Gli esami potranno essere svolti direttamente in sede con un esaminatore Trinity sia in presenza che online in videoconferenza nei periodi che di volta in volta saranno scelti come più opportuni.

“La nostra scuola - ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente scolastico - ha puntato sulla scelta di diventare punto di riferimento sul territorio per tutti coloro che sono interessati ad una certificazione rilasciata dal Trinity College London. Da questo mese, il nostro istituto, che già da due anni ha istituito al suo interno un vero e proprio laboratorio linguistico, diventa anche un centro esami autorizzato per la lingua inglese grazie alla convenzione stipulata. Sarà un’occasione formativa ma soprattutto di crescita culturale capace di far sviluppare e accrescere le loro competenze in lingua inglese nel nostro territorio”.