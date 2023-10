Istruzione, al Cpia di Monreale grande offerta formativa per adulti e stranieri

Due nuovi punti di erogazione a Giardinello e Altofonte

MONREALE, 14 ottobre –Era il 2015 quando il Cpia sostituiva i CTP, l’obiettivo era quello di formare adulti e stranieri presenti nel territorio e durante questi anni il Cpia di Monreale ha raggiunto importanti risultati, diventando oggi un centro di formazione territoriale polivalente.

Il punto di erogazione di Monreale è diventato inoltre centro di riferimento per la Prefettura per gli esami di formazione civica e di lingua italiana rivolti agli stranieri. In particolare, quest’anno la sede associata di Monreale amplia la sua sfera d’azione con l’apertura di due nuovi centri di formazione: il primo rivolto a 53 minori stranieri non accompagnati che vivono presso il CAS Bonagrazia a Giardinello; il secondo di alfabetizzazione linguistica ad Altofonte presso la biblioteca comunale per nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e residenti proprio ad Altofonte.

Presso il Cpia di Monreale si portano avanti, inoltre, i percorsi per il superamento delle certificazioni CELI. Queste ultime sono titoli di studio ufficialmente riconosciuti che attestano il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come lingua seconda. Continuano inoltre sempre con grande impegno i percorsi di studio rivolti ai cittadini interessati a conseguire la licenza media.

La sede del Cpia di Monreale, come è noto, è associata al Cpia Palermo 2, il cui dirigente scolastico è Fabio Pipito’ che si avvale del supporto della responsabile della sede associata, Emanuela Ferraro, che con tutti i docenti e i collaboratori scolastici, porta avanti le attività grazie anche alla collaborazione avviata e ormai consolidata con il dirigente dell’istituto Veneziano-Novelli di Monreale.