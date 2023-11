Tossicodipendenze e prevenzione: se ne è parlato oggi al Basile D'Aleo

A tenere la conferenza è stato Fabio Venturella, docente di Tossicologia

MONREALE, 30 novembre – Si è svolta oggi nella scuola Basile D'Aleo, la conferenza tenuta da Fabio Venturella docente di Tossicologia e Farmacognosia presso il corso di laurea in Farmacia, Dipartimento Stebicef (Unipa) e delegato alle attività di Prevenzione ed Informazione sulle Tossicodipendenze e New Drugs per l’Ateneo di Palermo, insieme ad alcune assistenti, sue tesiste.

Si è parlato di droghe, leggere, pesanti, droghe da stupro e le dipendenze da droga e alcol. Gli studenti hanno seguito con interesse e partecipazione per le interessanti informazioni fornite dai relatori.

L’iniziativa è stata voluta fortemente da Loredana Lauricella per avere favorito questo incontro educativo di rilevante importanza che è stato coordinato dalla docente Carla Castronovo referente per la salute dell’istituto e socia dell’associazione Donnattiva che ha coordinato l’iniziativa in quanto ha tra le proprie finalità la valorizzazione dei giovani.