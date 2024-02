''Educarnival'', trionfa la Veneziano-Novelli

“Gruppo più inerente al tema”. Premiato il duro lavoro di tutto lo staff

PALERMO, 12 febbraio – A Educarnival 2024, con la motivazione "Gruppo più inerente al tema", vince, per la categoria istituti comprensivi, la scuola "Veneziano -Novelli".

Oggi pomeriggio, durante la cerimonia di premiazione, tenutasi al Centro commerciale La Torre, l'istituto monrealese ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per il lavoro realizzato nell'ambito del progetto educativo "Immaginando Palermo e la sua provincia".

Con "Il sogno di Guglielmo e la truvatura" la scuola ha raccontato la leggenda del sogno del re normanno e la storia della fondazione del Duomo. Particolarmente apprezzata è stata la coerenza narrativa dei quadri d'insieme proposti e l'aderenza alla valorizzazione di un luogo iconologico come il complesso monumentale arabo -normanno, reinterpretato in chiave storica e nello stesso tempo attualizzante.

Un racconto di episodi legati dal fil rouge delle tessere del mosaico, cifra distintiva della storia e dell'arte di Monreale.

Con grandissima soddisfazione ed euforia la comunità scolastica ha accolto il prestigioso riconoscimento, esito di un lavoro trasversale, integrato ed inclusivo che ha visto convergere verso un unico grande obiettivo tutte le migliori risorse della scuola. Dagli alunni alle famiglie, dai docenti ai collaboratori scolastici, una grande sinergia ha sostenuto l'operosità e l'impegno di questa straordinaria impresa.

Commosso il preside Marco Monastra e grato per il contributo che ciascuno ha offerto, prezioso, ha dichiarato, come ogni singola tessera di un unico e luminoso mosaico.