La scuola dell’infanzia ''Fantasylandia'' di Monreale diventa ad indirizzo musicale

Siglata una apposita convenzione con la Siimus per un biennio

MONREALE, 15 marzo – La scuola dell'infanzia paritaria e la sezione “Primavera” Fantasylandia di Monreale diventeranno ad “Indirizzo Musicale” a partire dall'anno Scolastico 2024/25, dopo aver siglato nei giorni scorsi una convezione con la Siimus per un biennio.

La Siimus è un ente che accredita alle scuole materne italiane lo status di “Scuola ad Indirizzo Musicale” grazie ad una serie di interventi formativi, eventi musicali, ed applicazione di protocolli operativi.

“La scuola dell'Infanzia Paritaria Fantasylandia, gestita dalle due direttrici, Maria Rita Rubino e Francesca Gambino – si legge in una nota – darà una nuova impronta educativa al progetto didattico annuale, valorizzando l'importanza della musica come creazione di spazio per la creatività, l’espressione di sé e risorsa per lo sviluppo della fantasia. Inoltre utilizzerà come strumento per favorire l’apprendimento”.

Realizzeremo - affermano le direttrici – eventi di interscambio culturale con enti locali, organizzeremo concerti e iniziative di carattere esperienziali. La metodologia utilizzata sarà quella di Orff Schulwerk che oggi è considerata uno dei sistemi più validi per fare musica con i bambini, facendo vivere loro la musica attivamente con il corpo, mediante l’uso creativo della voce, attraverso l’ascolto attivo che lasci al bambino un’esperienza vissuta dalla quale egli stesso sia in grado di ricavarne informazioni utili.

I protagonisti quindi saranno sempre i bambini che potranno vivere concretamente esperienze musicali di alto valore. La musica diventa quindi lo strumento di crescita didattica globale e l'intero progetto educativo per i prossimi due anni ruoterà intorno alla musica, intercalando anche gli altri progetti portati avanti dall' istituto quali il teatro e lo sport”.