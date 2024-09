Veneziano-Novelli, lunedì l’inizio delle lezioni in un ambiente più sicuro

Si parte con le classi prime della primaria e con gli studenti della media

MONREALE, 5 settembre – Comincia sotto il segno di interventi migliorativi in termini di sicurezza e comfort degli ambienti di apprendimento il nuovo anno scolastico alla Veneziano-Novelli.

In questi giorni, infatti, grazie all'attenzione dell'amministrazione comunale, sono state installate porte tagliafuoco e antipanico in corrispondenza delle uscite principali del plesso Novelli e nuove porte in legno nelle aule e nei bagni del plesso Veneziano.

Inoltre, grazie ai fondi del PNRR, si stanno attrezzando di strumentazioni innovative il laboratorio scientifico e quello di informatica per lo sviluppo delle competenze Stem Ic3 e delle digicomp 2.2.

Soddisfatto il preside dell'istituto Marco Monastra, che ringrazia l'amministrazione, i professionisti e i tecnici del Comune di Monreale per gli interventi posti in essere che permetteranno agli alunni di vivere gli spazi in modo più sicuro e funzionale e contribuiranno ad accrescere il benessere scolastico.

La campanella d'inizio del nuovo anno scolastico suonerà il 9 settembre per le classi prime della scuola primaria e delle medie.

Deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto, il calendario scolastico prevede l'accoglienza degli studenti secondo le seguenti modalità:

il 9 settembre, alle ore 8, gli alunni e le famiglie delle prime medie saranno accolti dal dirigente scolastico e dai docenti nella palestra del plesso Veneziano; mentre gli alunni delle classi prime della primaria saranno accolti nell'atrio grande del plesso Novelli alle ore 9.

Dal 10 settembre entreranno in aula tutte le classi della primaria e delle medie; dall'11 settembre avranno inizio anche le attività didattiche della scuola dell'infanzia.

L'orario scolastico sarà inizialmente provvisorio.

Nel dettaglio:

- Primaria:

9 settembre

classi prime ore 09,00-12,00

10 settembre

tutte le classi ore 08-12

- Scuola media

9 settembre

classi prime ore 08-11

10 settembre

tutte le classi ore 08-12

Infanzia

11 e 12 settembre

ore 08,30-11,30

nuovi iscritti plesso Cavallaro e Novelli

13 settembre

tutte le sezioni ore 8,30-11,30