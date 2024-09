La scuola Margherita di Navarra protagonista dell’inaugurazione dell’anno scolastico

L’evento trasmesso su Rai Uno si è svolto nei giorni scorsi a Cagliari

CAGLIARI, 18 settembre - Alla XXIV edizione della cerimonia “Tutti a Scuola”, l’evento inaugurale dell’anno scolastico svoltosi presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, la scuola Margherita di Navarra ha brillato come unica scuola siciliana a esibirsi sul palco.

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la delegazione siciliana ha proposto il brano “Come stelle”, un’esibizione che ha riscosso grande successo.

Guidati dal professor Putzu, autore del brano, gli alunni della Margherita di Navarra sono stati accompagnati dall’orchestra dei Licei musicali del Veneto, offrendo una performance che ha rappresentato il culmine di un anno scolastico ricco di attività creative e culturali. La partecipazione alla cerimonia è arrivata dopo che l’istituto era già stato protagonista alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, distinguendosi per il suo impegno culturale contro la violenza sulle donne.

La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi ha espresso grande orgoglio per l’istituto, sottolineando l’importanza delle parole del Presidente Mattarella: “La scuola è il pilastro fondamentale della vita della Repubblica. Dalla sua qualità dipende il futuro del nostro Paese”. Ha poi aggiunto: “Ancora una grande emozione assistere all’esibizione delle nostre alunne, che hanno portato con orgoglio il nome della nostra scuola in un evento di tale prestigio.”

La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai Uno, ha visto la partecipazione di numerose delegazioni scolastiche provenienti da tutta Italia, nonché di personalità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura. L’evento, come ogni anno, si è confermato un momento di celebrazione dell’importanza dell’istruzione e della scuola come motore di progresso sociale e culturale.

La scuola Margherita di Navarra si conferma, dunque, una realtà educativa di eccellenza, capace di valorizzare e promuovere i talenti dei propri studenti a livello nazionale.