“Cari bambini, promuoviamo e supportiamo lo sport”

L’invito del sindaco Alberto Arcidiacono, dopo l’iniziativa condivisa tra la società Conca D’Oro e le scuole monrealesi

MONREALE, 15 ottobre - “Abbiamo l’obbligo morale di promuovere e sostenere il calcio e, in generale, ogni altro sport o prodotto locale. (…)

(…) Ritengo quindi di fondamentale importanza accogliere la proposta della società Conca D’Oro, che mira al coinvolgimento dei nostri piccoli concittadini a supporto di tali attività. Loro, sono la chiave per auspicare in un futuro saturo di sani valori e principi”

Lo ha dichiarato il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, dopo gli incontri avvenuti lo scorso venerdì, con alunni, insegnanti e dirigenti delle scuole Francesca Morvillo, Pietro Novelli ed Antonio Veneziano, insieme a Fabrizio Reres in rappresentanza della società Conca D’Oro, autrice dell’iniziativa volta al coinvolgimento delle giovani menti attraverso una serie di attività di condivisione con la prima squadra. L’obiettivo, è quello di dare un indirizzo sano e costruttivo alle nuove generazioni, le cui menti vengono spesso impegnate, impropriamente, attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici. Il progetto prevede, nella fattispecie, la possibilità di fare assistere i ragazzi ai match casalinghi al campo Conca D’Oro, in una porzione riservata di gradinata, caratterizzata da un’atmosfera vivace e colorata, sotto l’occhio attento e responsabile della dirigenza, nell’intento di trasmettere loro la voglia di esprimersi attraverso la disciplina del calcio o di altri sport.

“A Monreale - ha aggiunto il primo cittadino - si denota già un grande miglioramento in termini sportivi e non faccio riferimento solo al calcio. L’auspicio, come detto, è quello di coinvolgere quanti più giovani concittadini possibili. E chissà, forse, un giorno, qualcuno potrà portare alto il nome della nostra città, in palcoscenici più importanti” conclude.

“Mi ritengo soddisfatto - ha detto Reres - del riscontro positivo maturato di questi incontri. I dirigenti e gli insegnanti delle nostre scuole hanno più volte manifestato una profonda sensibilità sull’argomento e li ringrazio per aver accolto, insieme al nostro sindaco, questa nostra iniziativa. Non vediamo l’ora di iniziare. Sono certo - chiosa - che insieme alle altre società monrealesi riusciremo a centrare in pieno l’obiettivo”.