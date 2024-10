Formazione, prendono il via anche a Monreale i corsi Asacom

Sono finalizzati a creare nuove figure di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità

MONREALE, 18 ottobre – Prendono il via anche a Monreale i corsi di formazione Asacom erogato da InfoWork per Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità.

Il corso ASACOM, autofinanziato, rappresenta un'opportunità formativa, pensata per chi desidera acquisire competenze specifiche nel settore dell'assistenza e del supporto a persone con disabilità. È realizzato da InfoWork, un'azienda leader nella formazione professionale e prevede lezioni teoriche assieme ad esperienze pratiche sul campo.

Il corso di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione è pensato per formare figure professionali qualificate che possano affiancare persone con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive, favorendo la loro inclusione sociale e scolastica. Questi professionisti, essenziali nelle scuole e in altri contesti educativi, lavorano al fianco di insegnanti, famiglie e assistenti sociali, garantendo un supporto completo alle persone assistite.

L'ente che lo organizza offre un programma completo e aggiornato. Partecipare a questo corso significa beneficiare di: Formazione pratica e teorica di qualità, con insegnanti altamente qualificati e professionisti del settore. Stage formativi che permetteranno di mettere subito in pratica quanto appreso, consolidando le competenze direttamente sul campo.

Certificazioni riconosciute a livello regionale e nazionale, fondamentali per lavorare in contesti scolastici e di assistenza. Percorsi personalizzati per accompagnare ogni partecipante nell'apprendimento, con un'attenzione particolare alle esigenze personali.

L’autofinanziamento, inoltre, permette ai partecipanti di investire nel proprio futuro professionale in modo flessibile, con il vantaggio di ricevere una formazione di alta qualità a costi accessibili. Inoltre, il corso è organizzato in una sede comoda e centrale a Monreale, facilmente raggiungibile da tutta la provincia di Palermo.

Il corso è aperto a chiunque sia in possesso di un diploma di scuola superiore e abbia la passione per il settore dell'assistenza. È particolarmente adatto a chi desidera lavorare in contesti educativi e assistenziali, contribuendo all'inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

Le iscrizioni sono già aperte, ma i posti sono limitati. Per maggiori informazioni e per iscriversi, puoi contattare InfoWork attraverso il sito ufficiale, recarti direttamente presso la sede di Monreale in via Fondo Cangemi, 6 o chiamare 0916407329.