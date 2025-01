11 studenti monrealesi del Rutelli premiati al Senato della Repubblica

Sono quelli dell’indirizzo CAT. Premiati per il progetto “Palermo da Costa a Costa"

ROMA, 25 gennaio – Nei giorni scorsi 11 monrealesi, con i rispettivi compagni delle classi 4A e 4B CAT dell’istituto superiore “Mario Rutelli”, sono stati premiati come “primo posto ex aequo” al Senato della Repubblica.

Il motivo è stato il riconoscimento tributato al progetto “Palermo da Costa a Costa - Indagine conoscitiva sul degrado del suolo costiero e prospettive di recupero” presentato dal coordinatore di progetto, Salvatore Venturella nell’ambito del concorso nazionale “Senato Ambiente”.

I ragazzi dell’indirizzo CAT del Rutelli, a fronte di una selezione in due step, sono rientrati nella rosa dei 9 istituti vincitori su 455 in totale partecipanti a livello nazionale. Primi in assoluto a livello regionale.

Hanno accompagnato il gruppo a Roma presso la Camera del Senato la dirigente scolastica Vita Grazia Santangelo e i professori Salvo Venturella, Michele La Mantia e Mauro Caliò. Nella foto il gruppo CAT Rutelli con il Senatore Roaul Russo e i vicepresidenti del Senato, senatori Centinaio, Castellone e Ronzulli.

Questi i nomi dei monrealesi premiati: Pietro Autovino, Michelle Cirami, Gabriele Zuccaro, Davide Di Girolamo, Gabriele Sorrentino, Maria Lupo e Gaetano Uccello di 4B CAT e Ilenia Vinella, Pietro La Mantia, Salvo Lo Nardo e Simone Sardisco per la 4A CAT.

“Lo scorso anno – recita una nota della scuola – i nostri ragazzi, con i rispettivi compagni, insieme ai docenti tutor Venturella e Caliò dell’indirizzo CAT del Rutelli, hanno sviluppato il progetto, incentrato sulla fascia costiera palermitana, quella Nord e quella Sud, per analizzare i servizi ecosistemici, le manifestazioni più evidenti collegate alla perdita di capitale naturale, l’occupazione di superficie naturale e l’incremento della copertura artificiale del territorio costiero.

Dall’indagine conoscitiva si è passati successivamente al confronto con i principali stakeholders quali il Comune di Palermo, diverse associazioni ambientali e soprattutto i cittadini che abitano la costa palermitana. Gli incontri organizzati in istituto hanno dato modo ai nostri ragazzi di interfacciarsi con diversi ambiti attivi nella gestione dei beni ambientali costieri venendo così a capo su domande molto importanti quali le possibili strategie da poter mettere in campo per mitigare i fenomeni in atto di inquinamento marino e terrestre della fascia costiera. Dall’analisi e dal confronto partecipativo con gli attori locali, i nostri studenti sono passati al progetto, elaborando 11 possibili strategie di intervento.

Il progetto, molto articolato nella composizione, per il numero di elaborati e anche per la tipologia dei documenti richiesti dal bando di gara, è stato presentato nell’aprile 2024. A settembre la comunicazione ufficiale del Senato della Repubblica della vittoria, dopo una lunga selezione in due step dei progetti presentati a livello nazionale”.

"Non possiamo che essere felici per questa vittoria – aggiunge Salvatore Venturella, coordinatore dell’indirizzo CAT – Siamo felici per i nostri ragazzi, che sono la parte più importante, per l’indirizzo CAT e per l’Istituto Rutelli di Palermo che per la prima volta approda alla Camera del Senato con questo prestigioso premio, grazie ai nostri studenti monrealesi e ai loro compagni di classe. Questo risultato si affianca ad altri risultati meno conosciuti, ma anche molto importanti come il progetto per "l'area archeologica di Monte Iato", vinto con il concorso lanciato dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana e altri progetti ancora.

Continuiamo a lavorare insieme ai colleghi dell'indirizzo per far crescere il CAT del Rutelli, seguendo sani principi educativi e didattici. Facciamo questo per dare ai nostri studenti dei sani e meravigliosi ricordi, legati allo studio e alle esperienze sul campo, che non dimenticheranno mai. E questo serve per farli avanzare nella carriera universitaria a testa alta al pari dei blasonati istituti palermitani e soprattutto farli crescere umanamente e professionalmente. Concludendo, ci sarebbero tante persone da ringraziare, ma più di tutte le famiglie dei nostri studenti che ci danno fiducia e riconoscono nel nostro indirizzo CAT e nel nostro Istituto in generale, il luogo dove far studiare e crescere i propri figli”.