I “2500 anni di atomo” della scuola Guglielmo a “Esperienza Insegna”

I ragazzi monrealesi hanno preso parte alla prestigiosa manifestazione scientifica

MONREALE, 17 febbraio – Anche quest’anno, gli alunni delle classi 3A, 3E e 3F della scuola "Guglielmo II" di Monreale hanno preso parte alla prestigiosa mostra scientifica "PalermoScienza – Esperienza InSegna 2025", in qualità di espositori.

Guidati dai docenti Daniela Bellomonte, Salvatore Intravaia e Luigia Maenza, gli studenti hanno presentato un exhibit dal titolo "2500 anni di atomo", un viaggio affascinante attraverso la storia della teoria atomica, dalla filosofia dell’antica Grecia fino alle moderne concezioni scientifiche.

L'obiettivo del progetto è stato quello di mostrare l'evoluzione dei modelli atomici nel corso dei secoli, partendo dalle teorie geometriche e filosofiche di Platone e Democrito, passando per il periodo medievale con l’alchimia, fino ad arrivare alle teorie più moderne della fisica contemporanea.

Gli studenti hanno illustrato i diversi modelli atomici da loro realizzati, ripercorrendo le tappe fondamentali della teoria atomica, Tra questi Democrito e Platone: il concetto di atomo come particella indivisibile; Medioevo: l’influenza dell’alchimia nella ricerca della struttura della materia; John Dalton: il modello dell’atomo indivisibile; J.J. Thomson: il modello a "panettone";

Ernest Rutherford: il modello planetario dell’atomo; Niels Bohr: il modello probabilistico della meccanica quantistica. Per rendere l’esposizione più coinvolgente e interattiva, gli alunni hanno dato vita ai modelli atomici utilizzando materiali di uso comune, rendendo la scienza accessibile e creativa:

Modello di Dalton: realizzato con palline di pongo di diversi colori per rappresentare gli atomi e la loro combinazione nelle molecole; Modello a panettone di Thomson: illustrato attraverso un vero panettone, con l’analogia tra gli elettroni e i canditi immersi nella pasta.; Modello planetario di Rutherford: costruito con sfere di polistirolo e fil di ferro, per rappresentare gli elettroni che orbitano attorno al nucleo;

Modello probabilistico di Bohr: rappresentato con una massa di cotone idrofilo, a simulare la nube elettronica e il concetto di probabilità nella distribuzione degli elettroni.

La partecipazione a PalermoScienza-Esperienza InSegna 2025 ha permesso agli studenti di mettersi alla prova come divulgatori scientifici, condividendo con il pubblico le loro conoscenze in modo chiaro e appassionato. Il loro entusiasmo e la loro capacità di spiegare concetti complessi con semplicità e creatività hanno suscitato grande interesse tra i visitatori della mostra.

Grazie all’impegno dei ragazzi e alla guida attenta dei docenti, la scuola "Guglielmo II" di Monreale ha dimostrato ancora una volta l’importanza della didattica laboratoriale e dell’apprendimento attivo nel rendere la scienza un’esperienza concreta e stimolante per tutti.