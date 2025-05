Finali Nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo, ottimo risultato per il piccolo Domenico Mistretta

Proviene da Grisì dove frequenta la scuola media alla “Leonardo Sciascia”

MONREALE, 19 maggio – Grande orgoglio per la comunità di Grisì e per la scuola Leonardo Sciascia. L'alunno Domenico Mistretta, talentuoso studente della classe II E della scuola secondaria di primo grado del plesso di Grisì, ha conquistato un prestigioso risultato alle finali nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

Dopo aver superato con merito la fase di area, Domenico ha partecipato alla tanto attesa finale nazionale che si è svolta ieri, 18 maggio 2025, presso l'Università degli Studi di Palermo. In un'avvincente competizione che ha visto sfidarsi 103 finalisti provenienti da tutta Italia, Domenico si è brillantemente classificato al ventottesimo posto.

Questo notevole traguardo è il frutto di un mix di talento innato, impegno costante, profonda passione e grande dedizione verso la Matematica che contraddistinguono il giovane Domenico. Il suo spirito competitivo e la sua determinazione sono stati premiati, mettendo in luce non solo le sue eccellenti capacità individuali, ma anche il prezioso lavoro di supporto e formazione offerto dalla Scuola e l’impegno formativo della famiglia dello studente.

La partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo va ben oltre la semplice competizione. Rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani studenti di mettersi alla prova, accrescere le proprie competenze logico-matematiche e affrontare nuove sfide con entusiasmo e determinazione. Il successo di Domenico è un esempio luminoso di come la passione per il sapere, unita all'impegno e al sostegno educativo, possa portare a risultati straordinari.

“Esprimo le mie congratulazioni a Domenico - dichiara l’assessore Giulio Mannino - per questo splendido successo, augurandogli un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni nel suo percorso di crescita personale e scolastica. Un plauso va anche alla scuola agli insegnanti e alla famiglia per aver saputo guidare questo promettente giovane”.