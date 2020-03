Fronteggiare l'emergenza con classi virtuali: partono le video-lezioni al liceo Basile-D'Aleo

Nessuno stop: già ieri i primi approcci al nuovo modo di fare lezione

MONREALE, 14 marzo – ''The show must go on" cantavano i Queen. E così è realmente per alcune docenti ed alunni dell'istituto Basile-D'Aleo che, per la prima volta ieri, si sono ritrovati a fare lezione in una vera e propria aula virtuale, usufruendo per l'appunto dei moderni portali di streaming.

Ad aiutare professori e alunni del Liceo Basile-D'Aleo in questa nuova declinazione di scuola ci ha pensata - in un primo momento - la piattaforma online per la didattica Argo, già utilizzata in precedenza come semplice registro elettronico. Tramite questo portale, infatti, i docenti possono mandare qualsiasi tipologia di materiale scolastico formato Word o Pdf, oltre ovviamente alle normali comunicazioni, con la possibilità di inoltre possono vedere quali alunni (o i genitori di questi) hanno preso visione del messaggio. Anche gli alunni hanno la possibilità di interagire con i propri docenti, inviando a loro volta i compiti e le consegne precedentemente assegnate. Ogni insegnante ha la possibilità, oltretutto, di scegliere altre piattaforme di "e-learning", tra queste ad esempio Edmodo o Classroom.

Già ieri però i docenti del Liceo Basile hanno scelto l'app di messaggistica di Microsoft “Skype” per le loro videolezioni, effettuando un vero e proprio salto in avanti in questo nuovo orizzonte della didattica innovativa e allo stesso tempo efficace, volta a favorire il "normale" prosieguo della didattica anche in situazioni d'emergenza. I professori concordano con gli alunni un orario stabilito - molto spesso coincidente con l'orario interno - e provano a spiegare gli argomenti in programma, tentando di emulare l'ambiente classe, anche tramite foto e la condivisione della propria schermata.

* 3 B scientifico - Liceo "Basile"